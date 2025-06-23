被六大門派圍攻？伊朗駐中使館發文引用金庸小說掀熱議

伊朗駐中國大使館發布視頻，文字內容與金庸小說裡的明教禱文相似，引發中國網友關注。(視頻截圖)

中東局勢升高，伊朗 駐中國大使館 近日透過官方微博 發文，疑似引用金庸「倚天屠龍記」裡明教的口號，是否藉此表明殉教決心，引起關注。有網友說，「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說，「波斯明教總壇終於醒悟了」。

伊朗駐中國大使館官方微博20日發布一則3分16秒的視頻，內容為伊朗與以色列空戰畫面，特別的是，這則視頻上的一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平。」網友發現，這段文字與金庸筆下明教禱文相似，原文是：「焚我殘軀，熊熊聖火，生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，惟光明故，喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

帖文一出，立即在微博上引起熱議，吸引大量中國網友留言，有網友留言：「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說：「波斯明教總壇終於醒悟了。」

在金庸「倚天屠龍記」中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念此禱文，表明殉教決心。

「倚天屠龍記」中的明教，是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教」為藍本。

摩尼教正是起源於古代波斯（今伊朗地區），因此金庸小說中的明教與伊朗有著密切的歷史淵源。伊朗駐中國大使館或許是想以此引發中國民眾對當前伊朗情勢的關注與支持。

有網友指出，明教的源流之一拜火教，在古代波斯帝國曾為國教，後來隨著伊斯蘭教的崛起而衰落，而現在伊朗又把「聖火」搬出來，與自身宗教信仰不符，顯得不倫不類。

也有網友認為，伊朗大使館官微只是想表達一種悲壯的情緒，恰好「倚天屠龍記」裡的內容與波斯有關，借來使用，不必較真。

但對於伊朗駐中國大使館這段文字，有中國網友表示，「明教總壇，重現江湖」、「總壇發了聖火令」、「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應受伊斯蘭法制裁」、「別來沾邊，明教不早就給你們當異教徒趕走了？」、「快去請張無忌、小昭，請回聖火令」。