我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

被六大門派圍攻？伊朗駐中使館發文引用金庸小說掀熱議

中國新聞組╱北京23日電
伊朗駐中國大使館發布視頻，文字內容與金庸小說裡的明教禱文相似，引發中國網友關注。(視頻截圖)
伊朗駐中國大使館發布視頻，文字內容與金庸小說裡的明教禱文相似，引發中國網友關注。(視頻截圖)

中東局勢升高，伊朗駐中國大使館近日透過官方微博發文，疑似引用金庸「倚天屠龍記」裡明教的口號，是否藉此表明殉教決心，引起關注。有網友說，「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說，「波斯明教總壇終於醒悟了」。

伊朗駐中國大使館官方微博20日發布一則3分16秒的視頻，內容為伊朗與以色列空戰畫面，特別的是，這則視頻上的一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平。」網友發現，這段文字與金庸筆下明教禱文相似，原文是：「焚我殘軀，熊熊聖火，生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，惟光明故，喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

帖文一出，立即在微博上引起熱議，吸引大量中國網友留言，有網友留言：「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說：「波斯明教總壇終於醒悟了。」

在金庸「倚天屠龍記」中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念此禱文，表明殉教決心。

「倚天屠龍記」中的明教，是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教」為藍本。

摩尼教正是起源於古代波斯（今伊朗地區），因此金庸小說中的明教與伊朗有著密切的歷史淵源。伊朗駐中國大使館或許是想以此引發中國民眾對當前伊朗情勢的關注與支持。

有網友指出，明教的源流之一拜火教，在古代波斯帝國曾為國教，後來隨著伊斯蘭教的崛起而衰落，而現在伊朗又把「聖火」搬出來，與自身宗教信仰不符，顯得不倫不類。

也有網友認為，伊朗大使館官微只是想表達一種悲壯的情緒，恰好「倚天屠龍記」裡的內容與波斯有關，借來使用，不必較真。

但對於伊朗駐中國大使館這段文字，有中國網友表示，「明教總壇，重現江湖」、「總壇發了聖火令」、「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應受伊斯蘭法制裁」、「別來沾邊，明教不早就給你們當異教徒趕走了？」、「快去請張無忌、小昭，請回聖火令」。

也有網友解讀，帖文中的「焚以殘軀」中的「以」是指以色列，帖文只是表達決心抵抗以色列的悲壯情緒。

中東局勢緊張，伊朗駐中國大使館官方微博突然發布一則與金庸小說中明教禱文相近的文字...
中東局勢緊張，伊朗駐中國大使館官方微博突然發布一則與金庸小說中明教禱文相近的文字，引發中國網友關注。(取材自伊朗駐中國大使館微博)

伊朗 大使館 微博

上一則

遼寧艦亮劍西太平洋 殲15掛實彈升空 驅離4架外國軍機

下一則

以伊衝突／中國無力派兵只能撤僑？ 被指在中東難作為

延伸閱讀

伊朗國會批准封鎖荷莫茲海峽 分析：衝擊往往迅速消退

伊朗國會批准封鎖荷莫茲海峽 分析：衝擊往往迅速消退
B-2「欺敵」連飛18小時 一組向西佯攻 一組向東轟伊朗

B-2「欺敵」連飛18小時 一組向西佯攻 一組向東轟伊朗
紐時：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 不僅等於自殺也害慘中國

紐時：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 不僅等於自殺也害慘中國
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況