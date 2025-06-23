5月分別成長12%、15% 中企出口轉向歐洲、東南亞

關稅攪局，中企爭相降低對美國市場的倚賴。(路透)

中國製造業者正爭相在海內外為自家產品找尋買家，反映美中貿易摩擦加劇，威脅到中企在最大出口市場美國的銷售表現。

國總統川普 4月宣布高額關稅 後，中國企業貿易數據顯示，對其他替代市場的出口躍增，部分抵銷對美外銷下滑的衝擊。中國5月對歐洲的出口額，比去年同期成長12%，其中對德國攀升22%；而對東南亞國家也增加15%。

在中國房地產市場低迷、消費信心疲弱的背景下，分析師表示，中國製造業者能在其他市場，至少彌補一些因美國關稅損失的銷售，也有助於確保出口仍是該國的經濟支柱。

凱投宏觀中國經濟學家費伊說，中國消費力道仍弱，貢獻的經濟動能較少，中國仍必須出口這些產品，仍須前往其他國家，勢將導致其他國家的中國產品攀升。

第二外銷大省浙江有許多工廠業主正迅速將重心轉向美國以外較穩定的貿易夥伴，或是規模廣大但競爭激烈的國內市場。

紹興速龍戶外科技經理夏樹坤（音譯）表示，「我們希望在歐洲等市場找到新客戶」。在這之前，該公司產品僅外銷至亞洲與美國。他說，一位挪威的潛在客戶近期已參觀廠區，有望成為該公司第一個歐洲客戶。

美國對中企貨平均仍加徵逾50%關稅，川普也不排除恢復等同禁運的超高關稅，為此，浙江沿岸的工廠業主與經理人正急尋新市場。

然而，中國的第二大出口市場歐盟 ，想追蹤並避免中企貨暴增。

歐盟委員會主席范德賴恩本月在七大工業國組織（G7）會議上表示，看到新的「中國震撼」，北京補助導致產能過剩，但當地經濟趨緩，本土市場無法吸收，中企貨淹沒全球。