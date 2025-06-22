中國C919大飛機不只缺歐美認證 進軍國際還有2障礙

受限美國與歐盟的認證，C919大飛機進軍國際市場的步伐明顯受阻。圖為中國商飛上海飛機設計研究院展示C919（左）、C929的樣機。(新華社)

巴黎國際航空太空展（The Paris Air Show）進行之際，法國世界報（Le Monde）介紹了中國商用飛機公司（簡稱中國商飛，COMAC）的旗艦產品C919大飛機，並指出C919目前遇到了地緣政治緊張局勢和監管障礙，暫時難以進軍國際市場，因此計畫先布局認證門檻較低的東南亞 市場。

法廣引述法國世界報報導，C919是一款載客量為170至190人的中程飛機，和空中巴士（Airbus）A320或波音 公司（Boeing）波音737是同一個級別的飛機。C919於2023年投入運營後，1200筆訂單全部來自中國的航空公司或中國的航空租賃公司，但由於交貨緩慢，目前只有18架C919正式商用服役。

地緣政治緊張局勢

世界報指出，C919的技術依賴性、以及地緣政治緊張局勢和監管障礙影響了C919進軍海外市場。C919尚未獲得美國聯邦航空管理局(FAA)和歐盟 航空安全局(EASA)的認證，無法在歐美飛行。雖然中國商飛已經在申請歐美認證，但目前的地緣政治緊張局勢不利於認證的推進。

歐盟航空安全局局長Florian Guillermet曾於4月28日告訴法國「新工廠」雜誌（L'Usine nouvelle）說，C919在歐洲的認證可能還需要三到六年的時間。

廣州的獨立航空分析師林漢明（音譯）表示，中國商飛目前從兩個方向解決無法進軍歐美的問題，一是希望增加在中國的市場，二是個別進入東盟國家市場。他說，東盟國家大多是島國，很需要航空交通，而且飛機只要獲得當地的認證就能使用。

關鍵技術仍依賴美

報導指，C919面臨的另一個問題是，該飛機使用的美製LEAP-1C發動機，在今年5月的華府禁令後被禁止向中國出口。雖然正在進行恢復出口的談判，但中國也開始推進降低對美製發動機的依賴，中國商飛計畫在五年內用中國航空發動機公司研製的國產發動機「CJ-1000」取代LEAP-1C。

報導稱，外國航空公司使用中國商飛的飛機時有一個共通點，就是「只租賃，不購買」。林漢明說，「因為外國航空公司對飛機的安全性、性能和盈利能力不確定，所以他們更願意租賃而不是購買」。