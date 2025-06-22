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伊朗使館引金庸明教禱文 中網友：被六大門派圍攻？

中國新聞組／即時報導
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中東緊張局勢持續升高之際，伊朗駐中國大使館官方微博突然發布一則與金庸小說中明教禱文相近的文字，引發中國網友關注。（取材自伊朗駐中國大使館微博）
中東緊張局勢持續升高之際，伊朗駐中國大使館官方微博突然發布一則與金庸小說中明教禱文相近的文字，引發中國網友關注。（取材自伊朗駐中國大使館微博）

中東緊張局勢持續升高之際，伊朗駐中國大使館官方微博突然發布一則與金庸小說裡明教禱文相似的文字，引發中國網友關注。有網友說，「這是被六大門派圍攻光明頂了？」還有人說，「波斯明教總壇終於醒悟了」。

伊朗大使館官微20日發布一則3分16秒的影片，內容為伊朗與以色列空戰畫面，特別的是，這則影片上的一段文字：「熊熊聖火，降妖除魔，焚以殘軀，還世太平」。

網友發現，這段文字與金庸筆下明教禱文相似：「焚我殘軀，熊熊聖火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」

在金庸「倚天屠龍記」中，當六大門派圍攻光明頂時，明教中人戰至最後一刻生死關頭之際，齊聲誦念此禱文表明殉教決心。

金庸小說「倚天屠龍記」中的「明教」，是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教（Manichaeism）」為藍本，而摩尼教正是起源於古代波斯（今伊朗地區），因此金庸小說中的明教與伊朗有著密切的歷史淵源。伊朗駐中國大使館或許是想以此引發中國民眾對當前伊朗情勢的關注與支持。

但對於伊朗駐中國大使館這段文字，有中國網友表示，「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應該受伊斯蘭法制裁」；「別來沾邊，明教不早就給你們當異教徒趕走了」。

這段文字也喚起一些中國網友對金庸小說的回憶，有網友說，「明教總壇，重現江湖」；「總壇發了聖火令」；「快去請張無忌、小昭，請回聖火令！」；「小昭還安好嗎？想她了～～」

伊朗 大使館 微博

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