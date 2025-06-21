中東角力…美對伊朗出手 曝出中國影響力的局限性

伊朗國營電視台16日遭到以色列空襲後冒出濃煙。路透

紐約時報20日分析，2023年，當中國促成伊朗 與沙烏地阿拉伯的和平協議時，北京將此視為中國外交的重大勝利，並宣稱這標誌著美國的主要地緣政治對手已成為中東地區的重要調解者。然而，隨著川普 公開考慮部署美軍與以色列 聯手攻擊伊朗，中國在該地區影響力的局限性正逐漸顯現。

對中國而言，一場失控的衝突將帶來重大損失。中國一半的石油進口依賴通過伊朗南部荷姆茲海峽的油輪運輸。長期以來，北京仰賴其在中東最親密的夥伴德黑蘭，對抗美國的影響力。然而，盡管有這些戰略利益，中國對川普政府幾乎沒有影響力，且不太可能在軍事上直接支援伊朗，特別是在美國介入的情況下。

華盛頓智庫美國企業研究所高級研究員庫柏（Zack Cooper）表示：「現實是，中國沒有能力派遣軍隊保護伊朗的設施。他們更傾向於低調提供一些物資支援、口頭聲援，或許還有一些人道援助。」

雖然中國希望中東保持穩定，但若美國陷入一場長期戰爭，中國也可能從中受益，因為這可能導致美國將軍隊、艦船及其他軍事資源從亞洲轉移到中東。川普是否決定攻擊伊朗，將為北京提供經驗教訓，影響其地緣政治策略的制定。中國將試圖理解川普的外交政策取向及其使用武力的意願。這一結果可能影響北京對美國是否會在中國入侵台灣時出兵保衛台灣的判斷。

盡管中國與伊朗關係密切，其在當前衝突中的高層言論卻顯得格外謹慎。中國領導人習近平19日與俄羅斯總統普亭通話時呼籲停火，但中國政府發布的通話摘要並未明確批評以色列侵犯伊朗主權。習近平也未直接敦促美國不要攻擊伊朗，僅表示「國際社會，特別是對衝突各方有特殊影響力的大國，應努力促進局勢降溫，而非反其道而行之。」

在中國嚴格審查的網路論壇上，關於衝突的討論主要聚焦於伊朗軍事和安全系統的表現不佳，但也有人指出中國對伊朗支援的局限性。北京國際商務與經濟大學的中東專家朱兆一在一篇貼文中表示，中國無法為伊朗提供「無條件保護」，也無法在軍事上直接對抗美國和以色列。他認為，北京只能透過聯合國安理會（中國為常任理事國）施加壓力。

朱兆一寫道：「中東的動盪對中國既是挑戰，也是考驗。」

前美國國務院近東事務助理國務卿里夫（Barbara Leaf）表示，中國不願對其盟友施壓削弱了其在中東的地位。她說：「沒有人會說，『我們得打電話給北京，看看他們能做什麼』，因為北京一直僅扮演商業和經濟角色。」