Nvidia再推降規晶片中國搶市 但這回中企寧願「陪跑國產」

Nvidia打算7月推出「減配版」晶片，試圖重新奪回中國市占率。(路透)

美國實施的晶片出口管制正持續衝擊輝達 在中國市場的地位。今年前兩個季度在中國市場的損失預計達到125億美元。由於H20出口許可遲遲未兌現，Nvidia(輝達)打算在7月推出「減配版」晶片，這次推出的是B20、B40／B30晶片，試圖再透過降規的「閹割晶片」來避開美國出口管制，重新奪回中國市占率。

騰訊科技報導，數據顯示，今年前兩季Nvidia在中國市場的市占率從巔峰時期的95%，大幅跌至目前的50%，下滑原因除了受美國出口管制政策的直接影響，也反映出中國本土晶片廠商的快速崛起，打破原有格局。

Nvidia執行長黃仁勳 多次強調中國市場的戰略價值，表面是營收與市占率的考量，深層則是對自身主導地位受挑戰的焦慮。

如果B20按期上市，將成為第三代中國「特供產品」，前兩代分別是基於Hopper架構的H20、H800以及Ampere架構的A800。據資本市場內容提供商本營國際公開的專家研究紀要，H20繼任者B20和B40/B30晶片，單卡售價6500美元到8000美元，服務器預計80000美元到100000美元之間。

B20、B40／B30基於GB202GPU架構，搭載GDDR7記憶體，容量24GB至48GB，其中B20透過NVLink匯流排連接CX-8晶片，實現800Gbps頻寬的PCIe互聯，適用於8-16卡小規模集群；B40／B30則支援更高密度的NV430互聯，但性能較H20下降約15%。

值得關注的是，高頻寬記憶體（HBM）因被美國商務部 列為「先進運算記憶體」而受到嚴格管控，GDDR7成為Nvidia避開管制的「最佳解方」，但頻寬1.5-1.7TB／s仍低於HBM3e的4.8TB／s，直接影響大模型訓練能力。

中國市場對新一代「特供晶片」反應不一。業內人士指出，B40／B30因保留NVLink高頻寬互聯功能，可能更受大型廠商青睞，預計定位於「有錢大廠」，而B20因算力與記憶體限制，可能成為平價資料中心（IDC）的選擇。

但一名資深中國國產GPU從業人員指出，「B20性能偏弱，算力與記憶體均不及（中國）國產頂流產品」。輝達的「特供策略」早有先例，H20、H800、A800均為應對禁令調整的產物。儘管初期面臨質疑，但隨著替代方案有限，企業最終選擇採購。

今年首季，中國科技公司斥資超160億美元購入H20晶片，一名大廠演算法工程師說：「B40性能不如H20，但選擇有限，仍有需求」。

報導並指出，受特供版晶片硬件晶片不斷縮水的影響，一名國產GPU從業者透露，一些大廠在綜合權衡後已在加速陪跑國產生態，「如果考慮今後的供應安全和供應穩定，一定要盡早導入國產，但目前企業對Nvidia的供應都還抱有一定僥倖」。