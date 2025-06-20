俄國掀漢語熱 普亭：孫女的中文能流利交談

莫斯科與北京緊密關係，圖為習近平（右）、普亭2022年9月出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會。（ 美聯社）

俄羅斯 總統普亭 18日在第28屆聖彼得堡國際經濟論壇上稱，俄羅斯民眾對漢語的興趣日益濃厚，並透露他的孫女能講一口流利中文。普亭並稱孫女的保母來自北京，孫女能用中文流利交談。他說，目前有超過5萬名中國學生在俄羅斯學習，也有超過2.1萬名俄羅斯學生在中國學習。

今日俄羅斯（RT)報導，當晚，在與國際新聞機構負責人的問答環節中，新華社社長傅華向普亭詢問有關中俄兩國的文化交流，以及普亭去年曾提到的「他的家人對中國很感興趣，他們中有人正在學習中文」的問題。

普亭回答稱，「我當時提到我的親人在學習中文時，我指的就是我的孫女。她有一名來自北京的保母，她們能用流利的中文交談」。

普亭還補充，他的女兒早在2000年初也決定學習中文，「只是因為她自己想學」。如今在俄羅斯，中文的熱度正不斷上升，普亭表示這與中俄關係日益緊密相關。

不過，由於英語、俄語詞彙中都不直接區分「孫女」和「外孫女」，而普亭本身又較為注意保護家人的信息，也沒有做額外的說明，因此難以確認普亭在活動中提到的具體是「孫女」還是「外孫女」。

大公報指出，普亭並非是唯一一位「孫輩會說中文」的國家領導人。早在2017年，美國總統川普的外孫女阿拉貝拉唱中文歌、背古詩的視頻就曾在網上爆火；還有多國領導人也會說流利的中文，哈薩克總統托卡耶夫能掌握熟練的中文，澳洲 前總理陸克文也以中文水平高超而聞名。

法廣分析指出，值得一提的是，普亭說，他的孫女能說一口流利的中文，因為保母來自北京，凸顯了莫斯科與北京的緊密關係。