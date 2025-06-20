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中國在以伊高調撤僑 留學生：像電影演的一樣盡力

中國新聞組／北京20日電
以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為在埃及南西奈省塔巴口岸，從以色列撤離的中國公民準備乘車離開。（新華社）
以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為在埃及南西奈省塔巴口岸，從以色列撤離的中國公民準備乘車離開。（新華社）

以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為大巴上準備撤離的中國公民。（新...
以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為大巴上準備撤離的中國公民。（新華社）
以伊戰火一觸即發，中國撤僑被疑「大小眼」。中國官媒昨高調發布撤僑過程，稱已有1600餘名及數百名中國公民分自伊朗、以色列撤離，上百名中國公民昨抵埃及，部分中企員工為經濟因素選擇留守。報導還引述一名留學生比較中美撤僑效率稱，中國政府像電影裡演的一樣盡心盡力引導他們撤離，反觀身邊的美國同學，「他們國家甚至都沒有發布一個像樣的通知」。

據環球時報報導，在中國駐以色列使館協調下，部分中國留學生將分批乘車，從位於以色列與埃及邊境的貝京口岸出境。另有部分在以中資企業員工將由企業自行組織撤離，但多已提前安排好撤離所需車輛。

特拉維夫大學的中國留學生陳同學說，在以色列留學的中國學生數量不到千人，中國駐以色列大使館一直在協助安排用車等事宜。2天前他們收到使館發布提醒中國公民盡快離境通知，當地時間19日上午9時，他們已經坐上往埃及的撤離大巴車。

以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為在埃及南西奈省塔巴口岸，從以色列...
以伊戰火局勢升溫，中國官媒高調發布撤僑過程，圖為在埃及南西奈省塔巴口岸，從以色列撤離的中國公民準備乘車離開。（新華社）

「我感觸特別大，電影裡演的不是空話，我們的政府在盡心盡力地保護中國公民。在這個緊要關頭，組織我們、引導我們脫離戰爭泥潭，回到祖國懷抱。為我們中國政府還有所有在海外的一線工作人員點讚。」陳同學並拍攝視頻感慨說，相較中國使館多次發布撤離通知，「我剛問過身邊的德國同學和美國同學，他們國家甚至都沒有發布一個像樣的通知」。

正在特拉維夫施工的中國建築工人吳先生說，他和幾名工友尚無撤離計畫，「想等到最後一刻再離開」，坦言留下是「為了賺錢養家」；近期使館已發出兩三次有關撤離通知，但大家擔心一旦回國，今後重返以色列務工會更加困難，因此希望「能多賺一天是一天」。

另據了解，目前在以的中資企業中，仍有不少員工選擇自願留在當地。「真要到了非常嚴重的地步，我們可以快速組織撤離」。

一位在特拉維夫求學的中國留學生說，從13日到18日，她已連續五六個夜晚被迫半夜前往防空洞避險。「一開始以為像以前一樣只是『小打小鬧』，對警報沒太在意。但當我親眼看到天上的導彈、聽到『砰砰』的爆炸聲時，真的開始害怕了」，她說，「看到自己曾經生活的地方發生死亡事件，有時情緒幾乎要崩潰，覺得自己像活在不真實的世界裡」。

另據新華社，截至目前，已有1600餘名中國公民從伊朗安全撤離，數百名中國公民從以色列撤離。119名中國公民昨從以色列撤離至埃及境內，中國駐埃及大使廖力強並對撤離公民說，「黨中央高度關心海外同胞，大家的冷暖安危始終是我們的牽掛」。

以色列 中國留學生 埃及

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