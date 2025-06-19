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矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

王毅籲以色列立即停火 WSJ社論：北京盯著美對以態度

記者陳政錄／綜合報導
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中國外長王毅18日和埃及外長阿卜杜勒阿提通話，呼籲以色列立即實現停火。(路透資料照片)
中國外長王毅18日和埃及外長阿卜杜勒阿提通話，呼籲以色列立即實現停火。(路透資料照片)

面對伊朗以色列衝突進一步升級，中國外交部長王毅18日和埃及外長阿卜杜勒阿提通電話。通話中，王毅批以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂，呼籲以色列立即停火。此外，華爾街日報(WSJ)17日則在社論中說，美國若不協助以色列消除伊朗核威脅，等於向中國傳遞美國不可能保衛台灣的訊號，而莫斯科與北京也會看在眼裡。

據中國外交部，阿卜杜勒阿提表示，當前地區局勢危急，國際社會高度擔憂中東地區陷入全面動盪，直接危及地區各國安全。以色列對伊朗發起的襲擊明顯違反國際法，埃方對此予以譴責，期待伊朗核問題盡早回歸政治解決軌道。

王毅則說，以色列無視國際法和國際規則的行徑，造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂。

王毅表示，中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以外地區國家民眾的利益和福祉為重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。

王毅提到，埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，中方對此完全支持。

王毅還指出，當前緊要關頭，國際社會特別是地區國家應進一步凝聚共識，採取更為一致的行動。中方願和埃方一道，在聯合國等多邊平台加強溝通協調，全力勸和促談，為爭取和平作出不懈努力。

18日稍早，中國外交部發言人郭嘉昆也表示，「中方對當前形勢的發展深感擔憂，表示嚴重關切，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則、侵犯別國主權安全和領土完整的行為」。郭嘉昆並公布，已有791名中國公民自伊朗轉移至安全地區，還有1000多人正在轉移撤離的途中。部分中國公民已從以色列安全轉移。

華爾街日報17日的社論表達「不幫以色列等於表示不挺台灣」論點，社論稱，全世界正緊盯川普如何回應，特別是莫斯科與北京的強硬派。伊朗空域已無威脅，如果美國不在此時幫助其最強大、最忠誠的盟友以色列，完成消除伊朗核威脅的任務，那麼向中國傳遞的訊息就是，美國不可能保衛台灣。從克里姆林宮到北戴河的共產黨高層，每個人都會看到這一點。

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