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中泳將誤食違禁品被檢出？ 美：賽前須吃5公斤食物才會陽

中國新聞組／北京19日電
中國泳將藥檢風波為外界所矚目。圖為示意圖，是中國選手在巴黎奧運參賽畫面。（路透資料照片）
中國泳將藥檢風波為外界所矚目。圖為示意圖，是中國選手在巴黎奧運參賽畫面。（路透資料照片）

在美國參議院一個小組委員會就世界反興奮劑機構(WADA)被指掩蓋中國游泳運動員使用興奮劑的醜聞一事舉行的聽證會上，美國反興奮劑機構(USADA)負責人說，如果中國方面提出的運動員誤食違禁品的說法成立的話，這些運動員賽前要吃掉大約五公斤的食物才能藥檢呈陽性。那起藥檢陽性事件發生在2021年，這項結果後來被廢除，在2024年被美國媒體曝光。

美國之音報導，美國參議院商務委員會消費者保護、技術和數據隱私小組委員會主席、來自田納西州的共和黨參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)，17日主持了一次審視世界反興奮劑機構的聽證會，聚焦該組織掩蓋中國游泳選手用藥的問題。

去年，紐約時報報導，2021年東京奧運會前曾有23名中國游泳運動員藥檢呈陽性，表明他們服用了違禁心臟藥物曲美他秦(TMZ)，但是世界反興奮劑機構接受了中國官方調查的結論，認定這些選手是在不知情的情況下誤食違禁品，汙染源是酒店廚房，因此決定允許這些選手參加東京奧運會，其中有人在比賽中獲得包括金牌在內的獎牌。

這件事被媒體曝光後，一份獨立檢察官的最終調查報告認為，世界反興奮劑機構沒有掩蓋行為。

美國反興奮劑機構與世界反興奮劑機構就這一問題產生激烈爭論。因這場風波，美國政府今年1月拒絕向世界反興奮劑機構支付逾360萬美元(約2587萬人民幣)會費，美國反興奮機構表示完全支持這一決定。世界反興奮劑機構隨後取消了美國的執委資格。

在本月17日的聽證會上，美國反興奮劑機構首席執行官特拉泰加特(Travis Tygart)說：「世界反興奮劑機構沒有進行任何調查，只是盲目地接受了中國提供的事實。實際上，在這些陽性檢測結果出現在他們辦公桌上的幾個月前，他們就與一位來自中國的叛逃者、一位吹哨人做了訪談，此人曾向他們表示，TMZ正在以系統性的方式提供給運動員。然而，是的，世界反興奮劑機構領導層從未派出他們的獨立調查小組。他們有一個由16名成員組成的、經驗豐富的調查小組。他們根本沒有參與對本案事實的調查。」

這位美國反興奮劑機構負責人接著說：「TMZ在某些國家是處方藥，它不會憑空出現在廚房裡。仙女小叮當(Tinkerbell)會突然出現，把它灑遍廚房，這是難以置信的。」

泰加特說，根據分析，需要吃約五公斤的食物，喝七加侖的液體，才能達到藥檢陽性的用量，難以想象處在巔峰期的中國運動員在比賽前一天會有這樣的飲食。

參加聽證會的兩黨參議員都同意，一定要加強反興奮劑執法。

美國反興奮劑機構負責人說，中國泳降賽前要吃掉大約五公斤的食物才能藥檢呈陽性。(取...
美國反興奮劑機構負責人說，中國泳降賽前要吃掉大約五公斤的食物才能藥檢呈陽性。(取材自X平台）

東京奧運 參議院 參議員

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