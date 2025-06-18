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爆炸近在眼前… 中公民堵車18小時到口岸 逃離德黑蘭

中國新聞組／北京18日電
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　當地時間6月16日，在伊朗經商、曾在廣州讀大學的中國人張先生離開德黑蘭時遭遇塞車。（取材自南方都市報）
　當地時間6月16日，在伊朗經商、曾在廣州讀大學的中國人張先生離開德黑蘭時遭遇塞車。（取材自南方都市報）

以伊衝突升高，當地中國公民稱局勢發展得異常迅速，和以前很不一樣，「問題很嚴重」，中國外交部也啟動撤僑。然而離開伊朗首都德黑蘭的道路極為擁堵，到加油站加油得「限額」，有人2小時的路足足走了5小時；還有人在空襲時身處酒店背後的大樓瞬間被炸毀，死裡逃生的瞬間讓民眾下定決心撤離。

綜合環球網、鳳凰網報導，由於伊朗領空關閉，所有飛機停飛，大多數中國公民經由陸路口岸出境。一名17日隨公司大巴一起撤離的中國公民表示，她16日早上6時就從德黑蘭出發，「路上的車特別多，道路極為擁堵。」原本從德黑蘭到距首都150公里的城市加茲溫只需要2小時，但那一天他們走了足足5個小時。

「我離開的時候，德黑蘭市區已經很空了。」她說，很多伊朗人也在逃離，她在路上也看到許多排起長隊的加油站，「看起來要等待一個小時才能加上油」，而且加油量也有限制，每車只能加15升，「如果想多加一點，就需要給小費」。

一共經過了十七、八個小時的艱難路途抵達亞美尼亞口岸時，這裡已經有長長的隊伍等待過境，「說實話，我沒有想到局勢會變化得這麼快」。

在德黑蘭開餐廳的馬哈桑則經歷驚心動魄的一瞬間，他表示，15日中午，以色列空投的炸彈落下，他餐廳對面酒店後的政府辦公大樓瞬間被炸毀，「我當時正好在酒店一層，還好逃出來了，真的是死裡逃生。」那一瞬間讓馬哈桑決定暫時撤離伊朗。

他和一些住在酒店裡的中國客人一起先去德黑蘭周邊的小城卡拉季，有幾名中國客人因離開得太過匆忙，甚至來不及拿上護照，只能暫時留在德黑蘭近郊的鄉村避難，他們16日才成功取回證件，並在大使館和當地華人社團的幫助下離境。

不少留學生也加入撤離行列，一名中國留學生表示，白天出門的時候發現路上有很多轟炸，一些建築起濃煙，當地人都很恐慌，「今天加油也加不了，感覺事態緊急了，得走了」。

在德黑蘭大學讀書的高天闊說，16日晚到17日凌晨的襲擊聽起來要比前兩天更加密集，且對外通訊非常不順暢，「局勢發展得太快了，幾乎一天一個樣」，但目前自行購買伊朗國內的大巴票或火車票已十分困難，例如從德黑蘭前往西北部城市大不里士的長途汽車，最早也要四、五天後才有票。

德黑蘭唯一一家註冊華人酒店——拓邦酒店成為臨時避難點，大量華人聚集在此，等待通行機會。因為爆炸不斷，大家情緒緊張，酒店決定15日開始暫時封閉，集中安置所有華人。

很多伊朗人也在逃離，加油站都排起長隊。（路透） Vehicles ar...
很多伊朗人也在逃離，加油站都排起長隊。（路透） Vehicles are lined up at a gas station following the Israeli strikes on Iran, in Tehran, Iran, June 15, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY【作者：路透通訊社，日期：2025-06-15，數位典藏序號：20250615222547531】

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