爆炸近在眼前… 中公民堵車18小時到口岸 逃離德黑蘭

當地時間6月16日,在伊朗經商、曾在廣州讀大學的中國人張先生離開德黑蘭時遭遇塞車。(取材自南方都市報)

以伊衝突升高,當地中國公民稱局勢發展得異常迅速,和以前很不一樣,「問題很嚴重」,中國外交部也啟動撤僑。然而離開伊朗 首都德黑蘭的道路極為擁堵,到加油站加油得「限額」,有人2小時的路足足走了5小時;還有人在空襲時身處酒店背後的大樓瞬間被炸毀,死裡逃生的瞬間讓民眾下定決心撤離。

綜合環球網、鳳凰網報導,由於伊朗領空關閉,所有飛機停飛,大多數中國公民經由陸路口岸出境。一名17日隨公司大巴一起撤離的中國公民表示,她16日早上6時就從德黑蘭出發,「路上的車特別多,道路極為擁堵。」原本從德黑蘭到距首都150公里的城市加茲溫只需要2小時,但那一天他們走了足足5個小時。

「我離開的時候,德黑蘭市區已經很空了。」她說,很多伊朗人也在逃離,她在路上也看到許多排起長隊的加油站,「看起來要等待一個小時才能加上油」,而且加油量也有限制,每車只能加15升,「如果想多加一點,就需要給小費」。

一共經過了十七、八個小時的艱難路途抵達亞美尼亞口岸時,這裡已經有長長的隊伍等待過境,「說實話,我沒有想到局勢會變化得這麼快」。

在德黑蘭開餐廳的馬哈桑則經歷驚心動魄的一瞬間,他表示,15日中午,以色列空投的炸彈落下,他餐廳對面酒店後的政府辦公大樓瞬間被炸毀,「我當時正好在酒店一層,還好逃出來了,真的是死裡逃生。」那一瞬間讓馬哈桑決定暫時撤離伊朗。

他和一些住在酒店裡的中國客人一起先去德黑蘭周邊的小城卡拉季,有幾名中國客人因離開得太過匆忙,甚至來不及拿上護照,只能暫時留在德黑蘭近郊的鄉村避難,他們16日才成功取回證件,並在大使館和當地華人 社團的幫助下離境。

不少留學生也加入撤離行列,一名中國留學生 表示,白天出門的時候發現路上有很多轟炸,一些建築起濃煙,當地人都很恐慌,「今天加油也加不了,感覺事態緊急了,得走了」。

在德黑蘭大學讀書的高天闊說,16日晚到17日凌晨的襲擊聽起來要比前兩天更加密集,且對外通訊非常不順暢,「局勢發展得太快了,幾乎一天一個樣」,但目前自行購買伊朗國內的大巴票或火車票已十分困難,例如從德黑蘭前往西北部城市大不里士的長途汽車,最早也要四、五天後才有票。