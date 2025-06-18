日本商會與中商務部交涉 中稀土少數准出口

中國日本商會17日舉行《中國經濟與日本企業2025年白皮書》發布記者會。(取材自中國日本商會官網)

中國日本 商會會長本間哲朗17日表示，經與中國商務部 會晤、提出意見後，少部分稀土 出口許可獲得批准；希望中國後續在出口許可申請流程、出口許可審查能力等部分持續優化。

中國日本商會由在中國的日企組成。中國日本商會17日召開「中國經濟與日本企業2025年白皮書」發表會，據財新網報導，本間哲朗在記者會上提到，中國於今年2月對鎢等金屬實施出口管制，4月又將7種稀土原料及相關產品作為管制物件，這一系列出口管制措施的強化，對於在中國的日企的生產和出口帶來一定影響。

本間哲朗援引日媒報導指出，部分日資汽車企業因為缺乏原料，被迫停止了某款車型的生產。

他提到，中國商務部後來批准通過部分出口許可。日本商會目前尚在討論可否代表在中國的日企繼續與中國商務部合作，以支持審查工作更加順利地進行，中國商務部確實對於日本商會的建議給予善意回應。

日本商會還對中國商務部提出數點請求。目前受理出口許可申請單位是各地方政府商務局，不過申請表格的格式各不相同，很多企業感到棘手，日本商會希望可以統一格式；另也希望中國加強出口許可審查的能力。

本間哲朗分析，中美在瑞士和倫敦的會談後，中國對出口許可的審批速度沒有立刻快速提升，他估計，出口管制資訊梳理和系統建設還在推進中。