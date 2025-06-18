中無償援中亞15億 外交創舉簽「永久睦鄰友好合作條約」

習近平17日出席中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，圖為習近平發表談話。(新華社)

中國國家主席習近平 17日出席在哈薩克 舉行的中國—中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，以法律形式將世代友好的原則固定下來，這是中國外交的創舉。此外，習近平還宣布今年向中亞國家提供人民幣15億元(約2.1億美元)無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目。

習近平強調，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰 沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。

習近平指出，中國與中亞國家的多年友好往來，形成了互尊、互信、互利、互助的精神，國家不分大小一視同仁，協商一致作決策；堅定支持彼此維護國家獨立、主權、領土完整和民族尊嚴，不做任何損害彼此核心利益的事。

在中美貿易戰背景和七大工業國集團(Ｇ7)會議舉行之際，習近平17日出席中國—中亞峰會，強化北京與中亞五國關係，被認為是透過深耕周邊外交，應對川普政府的不確定性。

習近平16日抵達哈薩克，並在當日下午與哈薩克總統托卡耶夫舉行會談，會談後，中國與哈薩克簽署十餘份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。

出席峰會期間，習近平還分別會見吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克總統。他在會晤中皆提及「多邊合作」相關概念，包含要共同反對單邊主義，捍衛國際經貿秩序，在國際和區域事務中的協調配合，共同維護國際經貿秩序和全球南方共同利益等。

經貿方面，習近平會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫時表示，要高品質推進中吉烏鐵路建設；拓展新興領域合作，在清潔能源、綠色礦產、人工智慧等方面培育新的增長點。習近平會見塔吉克總統拉赫蒙時說，要擴大雙邊貿易和投資規模，加快推進交通基礎設施項目建設，持續提升互聯互通水平。