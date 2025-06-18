我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列與伊朗到底誰勝誰負？CNN：關鍵在「這組數字」

英特爾大裁員 砍晶圓製造部門15-20%人力 1萬人恐失業

中無償援中亞15億 外交創舉簽「永久睦鄰友好合作條約」

中國新聞組╱北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平17日出席中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，圖為習近平發表談話。(新華社)
習近平17日出席中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，圖為習近平發表談話。(新華社)

中國國家主席習近平17日出席在哈薩克舉行的中國—中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，以法律形式將世代友好的原則固定下來，這是中國外交的創舉。此外，習近平還宣布今年向中亞國家提供人民幣15億元(約2.1億美元)無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目。

習近平強調，當前百年變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己，中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治。

習近平指出，中國與中亞國家的多年友好往來，形成了互尊、互信、互利、互助的精神，國家不分大小一視同仁，協商一致作決策；堅定支持彼此維護國家獨立、主權、領土完整和民族尊嚴，不做任何損害彼此核心利益的事。

在中美貿易戰背景和七大工業國集團(Ｇ7)會議舉行之際，習近平17日出席中國—中亞峰會，強化北京與中亞五國關係，被認為是透過深耕周邊外交，應對川普政府的不確定性。

習近平16日抵達哈薩克，並在當日下午與哈薩克總統托卡耶夫舉行會談，會談後，中國與哈薩克簽署十餘份雙邊合作文件，涵蓋貿易、投資、科技、海關、旅遊、媒體等領域。

出席峰會期間，習近平還分別會見吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克總統。他在會晤中皆提及「多邊合作」相關概念，包含要共同反對單邊主義，捍衛國際經貿秩序，在國際和區域事務中的協調配合，共同維護國際經貿秩序和全球南方共同利益等。

經貿方面，習近平會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫時表示，要高品質推進中吉烏鐵路建設；拓展新興領域合作，在清潔能源、綠色礦產、人工智慧等方面培育新的增長點。習近平會見塔吉克總統拉赫蒙時說，要擴大雙邊貿易和投資規模，加快推進交通基礎設施項目建設，持續提升互聯互通水平。

值得關注的是，習近平宣布中國與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，以法律形式將世代友好的原則固定下來，他形容這是六國關係史上新的里程碑，也是中國周邊外交的創舉。此外，商定2025至2026年為「中國中亞合作高質量發展年」，聚焦貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來等，實施更多具體項目。

習近平(左三)出席中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，並與其他五國...
習近平(左三)出席中亞峰會，與中亞五國簽署「永久睦鄰友好合作條約」，並與其他五國領袖合影。(路透)

習近平 哈薩克 貿易戰

上一則

中支持「中東無核武區」 習近平表態：以伊衝突應盡快降溫

下一則

逃離德黑蘭／40公里開4小時 上百中國人滯留口岸

延伸閱讀

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大

馬英九深入福建山村 縣委書記當面說：壓力很大
中國中亞峰會 習近平宣布逾60億元無償援助

中國中亞峰會 習近平宣布逾60億元無償援助
與G7別苗頭 習近平出席中亞峰會 擴大「朋友圈」抗美

與G7別苗頭 習近平出席中亞峰會 擴大「朋友圈」抗美
最高規格╱哈薩克4架戰機護航習近平專機 總統親自接機

最高規格╱哈薩克4架戰機護航習近平專機 總統親自接機

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
確定被解雇的71歲國足主帥伊萬科維奇，被拍到獨自乘坐凌晨的飛機離開中國。目擊網民稱伊萬看來眼神落寞，身邊只有一位女助手相伴。（取材自直播吧）

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

2025-06-15 06:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19

超人氣

更多 >
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病