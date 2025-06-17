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5月消費零售額攀高、年增6.4% 中經濟保5機率提升

記者陳宥菘、賴錦宏／綜合報導
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中國5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5%。（新華社）
中國5月消費按年增6.4%，遠優於市場預期的5%。（新華社）

中國官方最新公布的5月工業、消費及投資等經濟數據喜憂參半，受假期提振，消費零售額成長創近一年半最高；工業產量增速則創六個月新低。分析認為，北京當局在抵禦貿易衝擊展現韌性及政府積極財政支持下，經濟表現良好，全年實現5%左右年度增長目標的可能性在提升。

國家統計局16日公布數據顯示，5月社會消費品零售總額人民幣4兆1326億元(人民幣，下同，約5789億美元)，按年增長6.4%，比前月加快1.3個百分點，遠勝市場預期的5%，創2023年12月以來最快增速；5月規模以上工業增加值按年增5.8%，增幅創半年低點；前五月全國固定資產投資19兆1,947億元，按年增3.7%，遜於預期的3.9%。

財新網報導，在以舊換新政策、618電商大促提前與假期增多等多重因素帶動下，5月社會消費品零售總額增速大超預期，若看汽車以外的消費增速將達7%。而工業產品產銷率下降，出口交貨值增速僅增長0.6%，創2024年3月以來新低，反映美國「對等關稅」政策落地的影響。

前五個月中國固定資產投資增速較前四個月放緩0.3個百分點。在外貿環境不確定性仍存的背景下，製造業投資增速自高位下行；基建投資增速放緩，房地產投資降幅連續三個月擴大，拖累固定資產投資增速低於預期。

香港經濟日報報導，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析指，5月數據面喜憂參半；房價持續走弱，未來可能進一步抑制消費者信心。他又指，年初至今，工業活動主要受搶出口支撐，目前尚不清楚下半年出口動態還能維持多久，認為今年下半年中國經濟前景充滿不確定性。

經濟學人中國高級經濟學家徐天辰認為，截至目前，北京當局在抵禦貿易衝擊展現韌性，同時，在政府積極財政支持下，經濟表現良好。他認為，中國今年GDP實現5%增長目標的可能性增加，下半年確保刺激政策的延續性是關鍵。

國家統計局指出，5月隨著政策組合效應持續釋放，穩經濟促發展效果顯現。但外部不確定因素較多，國內需求擴大內生動能尚需增強，經濟持續回升向好基礎仍需穩固。

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