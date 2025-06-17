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川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

最高規格╱哈薩克4架戰機護航習近平專機 總統親自接機

中國新聞組╱北京17日電
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習近平受邀抵哈薩克，在機場貴賓樓內，兩國元首共同欣賞哈薩克斯坦少年兒童的文藝表演。( 新華社)
習近平受邀抵哈薩克，在機場貴賓樓內，兩國元首共同欣賞哈薩克斯坦少年兒童的文藝表演。( 新華社)

16日抵達哈薩克習近平，受到當地最高規格接待。習近平的專機進入哈薩克領空後，哈薩克空軍4架戰機隨即升空護航，當習近平抵達阿斯塔納機場時，更由哈薩克總統托卡耶夫親自率領高級官員，在烈日下熱情迎接，現場哈方人員熱烈歡迎習近平到訪，直升機也掛出兩國國旗巡飛，顯見當地政府的重視。

央視新聞報導，中國擴大中亞「朋友圈」，不只在哈薩克獲得斐然成績，也成功拉攏了塔吉克，開通中塔直飛航線。

載有173名旅客的中國南方航空CZ6051次航班，17日中午從北京飛往塔吉克首都杜尚別，這也是中國航司在兩國首都之間開通的首條直飛航線。

這趟首航由波音787機型執飛，後續將採用波音737-8型飛機執飛，每周兩班（周二、周六），往返北京大興國際機場、杜尚別國際機場。去程為北京時間下午5時許，航程約7小時；回程為當地時間晚上10時30分左右從杜尚別國際機場起飛，次日早上7時20分許抵達北京，航程約6小時。

據了解，中塔兩國建交30多年後一直沒有空中進出境點及直達航線，往返兩國的航班得繞行吉爾吉斯。直到2023年底，兩國民航部門克服在帕米爾高原飛行的技術障礙，才開通了新疆烏魯木齊往返杜尚別的往返航班。

習近平赴哈薩克受到當地最高規格接待，當專機一進入領空，哈薩克空軍4架戰機即升空護...
習近平赴哈薩克受到當地最高規格接待，當專機一進入領空，哈薩克空軍4架戰機即升空護航。(新華社)

哈薩克 習近平 波音

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