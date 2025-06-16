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中擴大過境免簽 朋友圈增至55國 助力入境遊商機

中國新聞組／北京16日電
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隨著印尼公民12日起可適用240小時過境免簽政策便捷赴中國，中國240小時過境免簽「朋友圈」增至55國。入境遊持續升溫促使中國各方推出多種舉措，提升待客之道。

中新社報導，進入6月，中國免簽政策的範圍就接連擴大：1日起中國對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭5國持普通護照人員試行免簽政策，中國單方面免簽朋友圈首次拓展到拉美和加勒比海地區國家；9日起，將再對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林4國持普通護照人員試行免簽政策，實現對海合會國家免簽全覆蓋。中國各地口岸隨之迎來大量外國遊客。 　　

今年以來，中國入境遊就呈持續升溫態勢。中國文化和旅遊部數據顯示，一季度入境的外國遊客736.74萬人次，同比增長39.2%。攜程平台上，一季度入境遊訂單同比增長100%，海合會國家赴中國航班搜索量也相應在6月9日環比增長90%。　　

為進一步優化境外旅客消費體驗，中國持續提升入境旅遊在簽證、支付、出行、住宿等環節的便利化水平。中國國家稅務總局會同商務部等進一步優化的離境退稅「即買即退」政策和服務已推廣至全中國，離境退稅起退點從500元（人民幣，下同）下調至200元，並將現金退稅限額從1萬元上調至2萬元，各地離境退稅商店也持續擴容。　

目前，通過支付寶「外卡內綁」和Alipay+「外包內用」2種辦法，全球遊客都能在中國輕鬆消費。

中國各地更是不遺餘力地推出花式入境遊產品。例如上海市深挖石庫門建築、非遺技藝、本幫美食等特色資源推出City Walk深度遊、非遺手作體驗等主題線路。河北省向海外推出中華文化尋根之旅、長城運河探索之旅等多條入境遊線路。

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