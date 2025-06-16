我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州2議員遭槍擊 警43小時抓到57歲兇嫌

WSJ：川馬短暫翻臉 DOGE員工擔心自己也被裁掉

百度招募AI菁英擴增逾6成 喊薪資「上不封頂」

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國科技巨頭百度近期舉辦「AIDU計畫」，今年該計畫職位招聘擴增超60%，覆蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智慧最前沿，包括大模型算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體等領域。分析稱，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前布局未來的AI競爭。

新民晚報報導，AIDU計畫為百度推出的菁英招募計畫，以培養AI技術領軍人才為目標，特別注重候選人對技術的純粹熱愛與追求。百度在該計畫中將為學員量身定製個性化的培養路徑，並配備專屬技術專家導師進行一對一指導。

2026屆AIDU計畫於5月正式啟動，招募對象為2026屆博士和碩士生，傾向於超級學霸、學術大神、競賽高手和工程「大牛」（指該領的頂尖人才）。據悉AIDU計畫提供的薪資上不封頂。

相較於去年，今年AIDU計畫的職位招募擴增超過60%，涵蓋了23個核心業務和11類研究方向，主要聚焦於人工智慧最前沿，包括大模型演算法、大模型基礎架構、機器學習、語音技術、智能體（台稱AI代理）等眾多領域。

業內人士分析，百度此次大規模延攬頂尖技術人才，也是在提前布局未來的AI競爭。

據報導，百度的AIDU計畫自2017年啟動，至今已有數百名中國技術博士深度參與自動駕駛、深度學習、大模型等領域的創新研究，推動技術突破與應用落地。

事實上，除了百度以外，中國科技公司也大手筆招募AI人才，比如阿里巴巴此前啟動春季2026屆實習生招聘，開放超過3000個職位，與AI相關的職位占比近五成；大模型新創公司DeepSeek在今年初一口氣推出37個職位，其中，「深度學習研究員-AGI」一職月薪開出人民幣8萬至11萬元，且為14薪（年薪14個月），年薪能達人民幣百萬元。

為在AI賽道搶占先機，資料顯示，百度在AI領域研發投入已經達到人民幣1800億元。

AI 百度 人工智慧

上一則

習近平談「十五五」 喊科技突破 強調中長期規畫重要性

下一則

15年前暴紅 重慶「棒棒」父子重返原地合影：爸我長大了

延伸閱讀

薪資上不封頂 百度啟動頂尖AI人才招募 職缺擴增逾6成

薪資上不封頂 百度啟動頂尖AI人才招募 職缺擴增逾6成
豆包1.6帶頭降價6成 中國AI大模型市場掀「絞肉機式」價格戰

豆包1.6帶頭降價6成 中國AI大模型市場掀「絞肉機式」價格戰
美白宮AI事務主管：中國AI模型 僅落後美國3至6個月

美白宮AI事務主管：中國AI模型 僅落後美國3至6個月
美晶片管制 騰訊百度靠囤貨、軟體優化突破重圍

美晶片管制 騰訊百度靠囤貨、軟體優化突破重圍

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
網紅「館長」陳之漢在上海旅遊直播進入第五天，在今天中午過後出現衝突場面。（截自「館長惡名昭彰」YT直播）

男子持五星旗高喊「台獨」 立即遭壓制 館長：滿有趣的

2025-06-14 11:19
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15

超人氣

更多 >
好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」

好市多新款蛋糕上架 網友讚「不甜，好吃」
以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了

以色列過去48小時籲美國參戰打伊朗 川普說話了
超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒

超市買剛出爐烤雞建議兩個時段 好市多有一貼心提醒
一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？
71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行

71歲伊萬「下課」 深夜落寞搭機離開中國 沒球迷送行