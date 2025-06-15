人權對話 歐指中「基本自由惡化」 中稱歐「民主倒退」

南華早報報導，歐盟與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。（美聯社）

南華早報報導，歐盟 與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。

據歐盟委員會官網聲明，歐盟與中國在比利時布魯塞爾舉行的第40次中歐人權對話中，雙方就近期彼此在人權領域的發展進行深入交流討論，內容涵蓋包括基本自由、勞工權益、司法獨立、經濟與社會權利，以及在多邊論壇中的人權相關活動等廣泛議題。

歐盟在人權對話中，重申對中國的基本自由持續惡化表示嚴重關切，並指出這些問題包括中國在言論自由、宗教或信仰自由、和平集會自由，以及平等與反歧視權利等方面存在持續限制。

此外，歐方還列舉多項關切，包括達賴喇嘛繼任問題中存在政府干預、對香港 的持續打壓，以及維吾爾族和藏族維權人士遭監禁等。

歐盟還呼籲，對中國在法治侵蝕、程序正義受損和司法缺乏獨立性的擔憂。同時，還對勞工權益、強迫勞動以及勞動力轉移項目等情形表示關切。

在此同時，據中國外交部網站，中國外交部國際司司長申博與歐盟對外行動署亞太總司副總司長帕姆帕羅尼（Paola Pampaloni）在布魯塞爾共同主持中歐人權對話，由中方司法、公安、民族等部門代表參加。

中國外交部表示，中方對歐盟近期發布「2024年全球人權與民主報告」涉華內容提出嚴正交涉，強調新疆、西藏、香港事務和司法個案純屬中國內政，雙重干預針對歐方就司法程序、勞工權利、民族宗教等方面提出的「不實指責」，中方予以駁斥並闡明「事實」。

該部還稱，歐盟國家存在的民主自由倒退、輕視經濟社會文化權利、侵犯難民移民權利、種族歧視 、宗教仇恨、社會分化、司法不公、警察暴力等嚴重人權問題，要求歐方採取措施予以解決。