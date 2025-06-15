我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

人權對話 歐指中「基本自由惡化」 中稱歐「民主倒退」

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南華早報報導，歐盟與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。（美聯社）
南華早報報導，歐盟與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。（美聯社）

南華早報報導，歐盟與中國於13日舉行人權對話，歐盟對中國的「基本自由持續惡化」的情形表示關切。而中國則指出歐盟國家存在包括民主自由倒退、侵犯難民移民權利等的人權問題，要求歐方解決。

據歐盟委員會官網聲明，歐盟與中國在比利時布魯塞爾舉行的第40次中歐人權對話中，雙方就近期彼此在人權領域的發展進行深入交流討論，內容涵蓋包括基本自由、勞工權益、司法獨立、經濟與社會權利，以及在多邊論壇中的人權相關活動等廣泛議題。

歐盟在人權對話中，重申對中國的基本自由持續惡化表示嚴重關切，並指出這些問題包括中國在言論自由、宗教或信仰自由、和平集會自由，以及平等與反歧視權利等方面存在持續限制。

此外，歐方還列舉多項關切，包括達賴喇嘛繼任問題中存在政府干預、對香港的持續打壓，以及維吾爾族和藏族維權人士遭監禁等。

歐盟還呼籲，對中國在法治侵蝕、程序正義受損和司法缺乏獨立性的擔憂。同時，還對勞工權益、強迫勞動以及勞動力轉移項目等情形表示關切。

在此同時，據中國外交部網站，中國外交部國際司司長申博與歐盟對外行動署亞太總司副總司長帕姆帕羅尼（Paola Pampaloni）在布魯塞爾共同主持中歐人權對話，由中方司法、公安、民族等部門代表參加。

中國外交部表示，中方對歐盟近期發布「2024年全球人權與民主報告」涉華內容提出嚴正交涉，強調新疆、西藏、香港事務和司法個案純屬中國內政，雙重干預針對歐方就司法程序、勞工權利、民族宗教等方面提出的「不實指責」，中方予以駁斥並闡明「事實」。

該部還稱，歐盟國家存在的民主自由倒退、輕視經濟社會文化權利、侵犯難民移民權利、種族歧視、宗教仇恨、社會分化、司法不公、警察暴力等嚴重人權問題，要求歐方採取措施予以解決。

歐盟 種族歧視 香港

上一則

「怎能反對？」 馬斯克父親讚中國人是優秀競爭對手

下一則

「不禁就賣」寬限期將屆滿 美中二輪談判 沒談抖音

延伸閱讀

紐西蘭總理下周訪華 聚焦兩國貿易成長

紐西蘭總理下周訪華 聚焦兩國貿易成長
紐西蘭總理將訪中 中國外交部：構建全新戰略夥伴關係

紐西蘭總理將訪中 中國外交部：構建全新戰略夥伴關係
中歐峰會7月24日在北京登場 第二天移往安徽省舉行

中歐峰會7月24日在北京登場 第二天移往安徽省舉行
中歐經貿新進展：稀土擬對歐開綠色通道 電動車磋商入最後階段

中歐經貿新進展：稀土擬對歐開綠色通道 電動車磋商入最後階段

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降