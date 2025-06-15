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杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

直擊以伊戰火 央視女記者戴頭盔、穿防彈背心直播

中國新聞組／北京15日電
央視女記者在德黑蘭。（央視新聞截圖）
央視女記者在德黑蘭。（央視新聞截圖）

以色列、伊朗交火氛圍愈來愈緊張，央視記者在德黑蘭直播報導，畫面中可看到女記者頭戴頭盔、身穿防彈背心，網友們刷屏直呼「注意安全」。據央視報導，德黑蘭14日初步恢復平靜，但人們對未來的擔憂情緒正在增加。

一名在伊朗德黑蘭做生意的華人透露，以色列空襲德黑蘭時，他被炮火聲驚醒，「還以為是鞭炮」。現在大街上沒有車也沒有人，他準備好物資，在酒店裡靜觀局勢，也與各省華人取得聯繫，假如未來戰爭局勢升級，方便撤離。

瀟湘晨報報導，中國駐伊朗大使館13日即發文提醒在伊中國公民做好安全防護，非必要不外出，緊閉門窗，密切關注形勢發展。在伊朗做礦石生意的湖南譚先生表示，空襲發生後，伊朗華人華僑聯合會受大使館委託聯繫各省的華人，他是協會的聯絡員之一，目前沒有收到華人傷亡的信息。他說，現在與各省華人取得聯繫，假如未來戰爭局勢升級，方便組織撤離，「不管真撤假撤，我們先要做好預案。」

譚先生說，現在伊朗的領空封閉了，原本他預訂了13日晚上8時的飛機回中國談生意，空襲發生後，航空公司取消了行程，他準備好了物資，打算這幾天待在酒店靜觀局勢。已在伊朗待了一兩年的譚先生表示，這次雖然動靜比較大，但他預計一周內就能恢復正常，並認為中國人在這邊的安全是有保障的。

關於遇襲區的情況，譚先生在朋友圈看到了中國人發的視頻，不過很快視頻被撤銷，據傳這個中國人還被當地警察帶走，「這邊不能拍照片和視頻，這個時期外國人都被盯著。」

以色列空襲伊朗居民區，遇襲後居民區濃煙滾滾，火光沖天。（取材自瀟湘晨報）
以色列空襲伊朗居民區，遇襲後居民區濃煙滾滾，火光沖天。（取材自瀟湘晨報）

伊朗 華人

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