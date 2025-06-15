直擊以伊戰火 央視女記者戴頭盔、穿防彈背心直播

央視女記者在德黑蘭。（央視新聞截圖）

以色列、伊朗 交火氛圍愈來愈緊張，央視記者在德黑蘭直播報導，畫面中可看到女記者頭戴頭盔、身穿防彈背心，網友們刷屏直呼「注意安全」。據央視報導，德黑蘭14日初步恢復平靜，但人們對未來的擔憂情緒正在增加。

一名在伊朗德黑蘭做生意的華人 透露，以色列空襲德黑蘭時，他被炮火聲驚醒，「還以為是鞭炮」。現在大街上沒有車也沒有人，他準備好物資，在酒店裡靜觀局勢，也與各省華人取得聯繫，假如未來戰爭局勢升級，方便撤離。

瀟湘晨報報導，中國駐伊朗大使館13日即發文提醒在伊中國公民做好安全防護，非必要不外出，緊閉門窗，密切關注形勢發展。在伊朗做礦石生意的湖南譚先生表示，空襲發生後，伊朗華人華僑聯合會受大使館委託聯繫各省的華人，他是協會的聯絡員之一，目前沒有收到華人傷亡的信息。他說，現在與各省華人取得聯繫，假如未來戰爭局勢升級，方便組織撤離，「不管真撤假撤，我們先要做好預案。」

譚先生說，現在伊朗的領空封閉了，原本他預訂了13日晚上8時的飛機回中國談生意，空襲發生後，航空公司取消了行程，他準備好了物資，打算這幾天待在酒店靜觀局勢。已在伊朗待了一兩年的譚先生表示，這次雖然動靜比較大，但他預計一周內就能恢復正常，並認為中國人在這邊的安全是有保障的。