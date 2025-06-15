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一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

王毅促以伊外交解決戰火 明州州長：只有北京能促和談

中國新聞組／北京15日電
中國外交部長王毅分別與以色列和伊朗外長通電話，表明中方反對以色列以武力襲擊伊朗，籲回歸外交手段解決，停止軍事冒險行動。（新華社）
中國外交部長王毅分別與以色列和伊朗外長通電話，表明中方反對以色列以武力襲擊伊朗，籲回歸外交手段解決，停止軍事冒險行動。（新華社）

以色列伊朗恐爆發全面戰爭，面對中東緊張局勢，中國表態了。中國外交部長王毅昨分別與以色列和伊朗外長通電話，明確告訴以色列外長薩爾，中方反對以色列以武力襲擊伊朗，籲回歸外交手段解決，停止軍事冒險行動，中國願為推動局勢緩和發揮建設性作用。而美國明尼蘇達州州長華茲也認為，「恐怕只有中國能促成中東和平談判」，氣炸美國保守派。

北京積極斡旋當前中東緊張局勢。中國外交部昨深夜發出新聞稿，王毅14日分別與以色列和伊朗外長通電話。在聽取以色列外長薩爾介紹以方對當前局勢的看法和以色列的立場後，王毅表示，中方一貫主張任何國際爭端都應通過對話協商予以解決，反對使用武力和制裁手段。中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗。

王毅指出，以伊關係牽動中東戰和全局。當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動盪，回歸外交手段解決問題的軌道，這也是國際社會的普遍共識。

王毅並向薩爾說明與伊朗外長阿拉格齊通話情況，強調伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。中方敦促以伊雙方通過對話解決分歧，尋求和平共處之道。中方願為此發揮建設性作用。

伊朗外長阿拉格齊則對王毅表示，以色列日前悍然襲擊伊朗，造成伊方軍事人員和平民傷亡，尤其是襲擊伊朗核設施，嚴重違反國際法。以方軍事行動可能將整個地區拖入全面戰爭，希望國際社會發出要求以色列停止軍事行動的一致聲音。

以色列13日對伊朗部分地區發動軍事襲擊，導致中東緊張局勢快速升溫。圖為伊朗首都德...
以色列13日對伊朗部分地區發動軍事襲擊，導致中東緊張局勢快速升溫。圖為伊朗首都德黑蘭13日在以軍襲擊中受損的建築。（新華社）

王毅告訴阿拉格齊，中方支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全；以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，盡快發聲，也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

另14日凌晨，聯合國安理會舉行中東局勢緊急開會，中國常駐聯合國代表傅聰在會上發言強調，中方敦促以色列立即停止一切軍事冒險行動，避免緊張事態進一步升級。

另據觀察者網報導， 前美國民主黨副總統候選人、現任明尼蘇達州州長蒂姆·華茲13日在一場活動上表示，他認為「具有道德權威的中立行為體」才可能推動中東和平談判並促成協議，但美國顯然不符合這一標準，恐怕只有中國能夠緩和中東的緊張局勢。

華茲此番言論立即點燃一些美國保守派的怒火，美國紐約郵報13日發文稱華茲「與中國關係密切」，是「失敗的候選人」，稱其發言「令人震驚」。

以色列 伊朗 王毅

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