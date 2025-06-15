我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

中國副外長訪印度 觸及稀土出口問題

特派記者廖士鋒／綜合報導
中國外交部副部長孫衛東12日同印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。（取材自中國外交部）
中國外交部副部長孫衛東12日同印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）在新德里舉行新一輪中印副外長/外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）。（取材自中國外交部）

繼中美、中加、中歐關係，中國與印度的關係改善也在持續運作中。中國副外長日前訪問印度，重申雙方將推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話。此外，這次訪問也傳出雙方討論了中國稀土出口問題，印度車企將組成代表團前往北京與中國溝通。

據中國外交部消息，6月12日中國副外長孫衛東同印度外交秘書唐勇勝在新德里舉行新一輪中印副外長／外秘級對話，並會見印度國家安全顧問多瓦爾。孫衛東表示，當前中印關係保持來之不易的改善發展勢頭，雙方要持續增進政治互信，努力推進各領域交流合作，妥善處理矛盾分歧。

官方指雙方將繼續致力於落實好今年建交75周年紀念活動，推進早日恢復直航、互派記者，便利人文交流，穩步恢復雙邊機制性對話，辦好印度香客赴西藏岡仁波齊峰、瑪旁雍錯湖朝聖。雙方一致同意共同為適時舉行下一次邊界問題特別代表會晤作好準備。

彭博社報導，唐勇勝在與孫衛東會面時提出了中國對稀土出口實施管制的問題，雙方同意未來繼續就關鍵礦產供應及更廣泛的經貿議題保持對話。知情人士透露，印度車企正積極遊說政府敦促中國放寬稀土磁鐵出口限制，並計畫本月組成20代表團前往北京，與中國官員及供應商當面溝通。

孫衛東出訪前，在北京會見印度大使羅國棟，有印媒12日向中國外交部發言人林劍提問雙方有沒有談判稀土問題，林劍僅回應「我們願同有關國家和地區加強對話合作，共同維護全球產供鏈穩定」。

中國官媒環球時報10日曾援引印度第一郵報說法稱，中國尚未對印度公司的申請表態。

觀察者網則援引印度經濟時報消息指，已有九家印度汽車零組件商獲得了中國使館的批准可進口稀土，只是在等待中國商務部的批覆。

印度 稀土 商務部

上一則

香港入境處招聘體驗日 港隊健將也來了

下一則

全國運動會香港賽區門票「親民價」 預計低至數十港元

延伸閱讀

失事印度航空客機黑盒子解讀中 波音787全面受檢

失事印度航空客機黑盒子解讀中 波音787全面受檢
印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐

印度空難265死 起落架異常尋獲黑盒子 印航賠償金出爐
倫敦談判繳械 川普成了北京的稀土人質

倫敦談判繳械 川普成了北京的稀土人質
印度婦女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃過死劫

印度婦女飛倫敦會丈夫 塞車晚10分鐘逃過死劫

熱門新聞

中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

2025-06-11 02:29
中國國家主席習近平(左)在5月9日受邀俄羅斯總統普亭(右)之邀訪問莫斯科。(美聯社)

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

2025-06-08 16:15
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30

超人氣

更多 >
明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶

明州眾議員夫婦遭暗殺 2死2傷 假警察登門行凶
南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突

南加「不要國王」遊行生變 示威者與警爆衝突
華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大
明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列

明州槍案兇嫌留下近70人名單「宣言」 州長副州長皆在列
華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降