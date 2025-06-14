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中印關係回溫 同意加速恢復直航

中國新聞組／北京14日電

印度外交部周五宣布，中印兩國已決定加快恢復直航。法媒指出，這表明兩國外交關係正在升溫。另外，對於印度航空造成241人死亡的重大空難，中國國家主席習近平13日向分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電，對遇難者表示深切哀悼。

法廣網引述法新社，該決定是在印度外交部秘書長唐勇勝（Vikram Misri）與中國外交部副部長孫衛東在印度首都會晤後的第二天做出的。

兩國於今年1月宣布希望恢復這些航班，此前五年，由於新冠病毒肺炎大流行和雙邊緊張關係，這些航班被暫停。在疫情之前，兩國每月有近500個航班。2020年，兩國士兵在喜馬拉雅山邊境發生暴力衝突，導致印中兩國關係惡化。

印度外交部周五表示，印中兩個鄰國同意加快恢復直航，並為簽證發放以及媒體和研究人員之間的交流提供便利。

中國外交發言人林劍也稱，中方希望印度與中方共同努力，推動航班儘快恢復。

另據央視新聞報導，印度航空（Air India）發生重大空難。一架飛往倫敦的客機在起飛後30秒墜毀，造成241人死亡，僅1人奇蹟生還。對此，中國國家主席習近平13日向分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電。

習近平表示，驚悉印度航空公司一架客機失事，造成重大人員傷亡。他謹代表中國政府和中國人民，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和受傷人員致以誠摯慰問，祝願傷者早日康復。

同時，因該班機原定從印度飛往英國，機上還有53名英國人和一名加拿大人，習近平也向英國國王查爾斯三世致慰問電。

印度 習近平 邊境

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