我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

分析：美中貿易對峙轉折點 進「供應鏈武器化」時代

中國新聞組／綜合報導

外電媒體分析，在美國開啟以出口管制為貿易談判手段後，中國接著仿效，今年貿易對峙象徵美中經濟到達新的轉折點：進入供應鏈武器化的新時代，勢必將增添全球企業營運變數。

美國總統川普重返白宮後，為逼迫中方進行貿易談判、提振美國製造業並縮減貿易逆差，過去幾個月對中國實施前所未見的關稅與貿易管制，但在北京仿效川普打出稀土出口管制王牌後，就完全扭轉局面，美方過去幾個月來的強硬施壓，最終幾乎「回到原點」。

紐約時報分析，川普以出口管制為經濟磋商手段，而非國安理由，已開先例，未來中方也可能要求雙向讓步，最近的倫敦會談象徵美中經濟關係的轉折點。

彭博資訊指出，更令人憂心的是，中方是否會在雙方立場分歧的其他領域，再度動用這個手段，畢竟分散供應鏈須耗時多年，短期中方仍掌握稀土這張王牌。

華爾街日報（WSJ）指出，美中最新一輪貿易摩擦開啟了供應鏈武器化新時代，分析師認為這代表美中談判將愈來愈像冷戰時期的核武軍備管控，相互展現「經濟威懾力」，但大陸工業產能占上風，在汽車零組件、藥品原料、電子產品零組件等許多領域都擁有潛在「掐喉」能力。

經濟學人也認為，雙方未來更可能不斷祭出和解除各自的經濟武器，以牽制對方。

供應鏈 川普 稀土

上一則

抽獎廣告涉欺騙 Temu遭南韓罰26萬美元

下一則

「磨盤柿之鄉」農民增收 河北易縣柿子釀醋、做冰淇淋

延伸閱讀

3民主黨州長眾院聽證 批川普濫權、加劇緊張局勢

3民主黨州長眾院聽證 批川普濫權、加劇緊張局勢
加州2035年禁售燃油車法規 川普擋下

加州2035年禁售燃油車法規 川普擋下
美中達貿易協議 川普：我愛中國 美終極目標是「打開中國市場」

美中達貿易協議 川普：我愛中國 美終極目標是「打開中國市場」
「川普金卡」官網上線 500萬買美國綠卡

「川普金卡」官網上線 500萬買美國綠卡

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標