中國雙航母編隊首次同時現身西太平洋 專家：戰力升級

中國航母編隊在西太平洋海域開展訓練，圖為山東艦放飛艦載戰鬥機。（取材自人民海軍微信）

中國航母遼寧艦 、山東艦航母編隊近日赴西太平洋開展訓練，這是中國雙航母編隊首次同時現身西太平洋，引發日本 高度關注。專家表示，這顯示了中國航母戰鬥力又有了新的進步。

根據日方發布的消息，山東艦編隊7日在宮古島東南方向大約550公里的海域航行。日本海上自衛隊同時確認，遼寧艦、山東艦分別於6月8日和9日進行了艦載戰鬥機和艦載直升機的起降作業。日經亞洲稱，這是日方首次確認有兩艘中國航母在西太平洋同時活動。

從5月底開始，日本防衛省統合幕僚監部連續發布有關中國航母編隊在東海及西太平洋活動的消息。

日方稱，遼寧艦編隊於5月27日穿過宮古海峽，從東海進入西太平洋；6月7日，遼寧艦編隊在日本南鳥島西南方向大約300公里的海域航行。南鳥島西距所謂「第二島鏈」上的小笠原群島一千多公里，是日本最東端領土。日方強調，這是中國海軍航母首次突破所謂「第二島鏈」。

央視新聞報導，中國外交部發言人林劍10日強調，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例。中國一貫奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待。

中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校表示，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

對此，有專家指出，所謂「島鏈」的概念是冷戰時期由西方國家提出的，旨在制約中國等國家軍隊進行遠海活動的能力，現在繼續用這一概念來看待中國海軍的活動，顯然已不合時宜。

軍事專家張學峰分析表示，這次中國海軍航母編隊進入西太平洋的一個特點是，前出的距離非常遠，可能會創造新的紀錄。