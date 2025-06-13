我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

解放軍挑釁？殲15被指「伴飛」日巡邏機、一度逼近45米

中國新聞組／北京13日電
日本海上自衛隊P-3C巡邏機拍攝「伴飛」的殲15戰鬥機，距離僅45米。（取材自環球網／NHK截圖）
日本海上自衛隊P-3C巡邏機拍攝「伴飛」的殲15戰鬥機，距離僅45米。（取材自環球網／NHK截圖）

日本防衛省11日稱，中國航母「山東艦」艦載機近日多次尾隨在太平洋公海執行偵察任務的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，並刻意逼近到僅約45米距離，甚至「橫切」挑釁，日本內閣官房長官林芳正為此向中國表示「嚴重關切」，「希望中方防止類似事件再次發生」。中方則反駁，中國航母「出島鏈」讓日本破防，監視中國戰機在先卻倒打一耙，促日立即停止危險干擾。

德國之聲報導，日本防衛省近日連番發布中國遼寧艦、山東艦航母編隊在西太平洋海域活動消息稱，在7日和8日，日本自衛隊P-3C反潛巡邏機被山東艦的殲15艦載戰鬥機近距離跟蹤，雙方距離「異常接近」，「最近時僅有45米」；7日自衛隊被跟蹤約40分鐘，8日則長達80分鐘。日防衛省還發布了「中國艦載機在日本巡邏機左側飛行」照片。

此外，在8日，一架中方的戰鬥機還從日本自衛隊飛機前方約900米處橫切，當天，日本內閣官房長官林芳正也出面表示，「希望中方防止類似事件再次發生」。

據共同社報導，日本防衛省負責人吉田圭秀12日表示，日方認為中國艦機接近日本飛機是「故意的」，將實施更嚴格的警戒監視。日本防衛省並稱，「異常接近可能會引發偶發衝突」，已向中方表達「嚴重關切」。

類似事件上次通報是在2014年5月和6月。當時，中國蘇27戰機在東海靠近日本軍機，最近時為30米。日本當時召見中國大使，雙方則互相指責。

對此，中國外交部昨譴責「日本艦機對中國正常軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源」，「敦促日方停止此類危險行為」。中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

直新聞分析指出，中國航母此次「出島鏈」演訓合理合法，日本艦機跟蹤監視在先，中方艦載機伴飛在後，日本方面卻抓著事件的局部進行斷章取義，倒打一耙，日本「破防」了的原因，是其自今年5月底以來就一直密切關注中國航母動向，先後派出多批次艦機出海對中國航母編隊進行「狗皮膏藥」式跟蹤監視，卻藉機炒作成自己是「受害者 」，這是「以小人之心度君子之腹」。

另一個細節耐人尋味，報導稱，日本防衛省對外公布的「空對空拍攝取證」照片顯示，伴飛日本軍機的中國海軍艦載機航空兵部隊殲15戰機掛載了多枚實彈。無論是翼下的紅外格鬥彈「霹靂-8」，還是機腹掛載的中距離空空導彈「霹靂12」，都凸顯了艦載機拱衛母艦，驅離外軍抵近偵察的堅定決心與強大能力。

日方所拍攝的的殲-15戰鬥機日方所拍攝的的殲-15戰鬥機。（取材自直新聞）
日方所拍攝的的殲-15戰鬥機日方所拍攝的的殲-15戰鬥機。（取材自直新聞）

日本 遼寧艦 德國

上一則

中國雙航母編隊首次同時現身西太平洋 專家：戰力升級

下一則

「中國有華為罩著」 黃仁勳促美撤除晶片銷售禁令

延伸閱讀

日本佳子公主出訪 巴西總統接見 這套洋裝被網友讚爆

日本佳子公主出訪 巴西總統接見 這套洋裝被網友讚爆
日本佳子公主訪巴西 總統魯拉接見

日本佳子公主訪巴西 總統魯拉接見
中國惡房東引發日本輿論撻伐 閃電撤回漲租

中國惡房東引發日本輿論撻伐 閃電撤回漲租
活到老做到老 逾4成日本長者還在工作 歷史新高

活到老做到老 逾4成日本長者還在工作 歷史新高

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
張馨月犯罪集團內部資料。（取材自鳳凰網）

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

2025-06-12 07:30
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標