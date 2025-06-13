解放軍挑釁？殲15被指「伴飛」日巡邏機、一度逼近45米

日本海上自衛隊P-3C巡邏機拍攝「伴飛」的殲15戰鬥機，距離僅45米。（取材自環球網／NHK截圖）

日本 防衛省11日稱，中國航母「山東艦」艦載機近日多次尾隨在太平洋公海執行偵察任務的日本海上自衛隊P-3C巡邏機，並刻意逼近到僅約45米距離，甚至「橫切」挑釁，日本內閣官房長官林芳正為此向中國表示「嚴重關切」，「希望中方防止類似事件再次發生」。中方則反駁，中國航母「出島鏈」讓日本破防，監視中國戰機在先卻倒打一耙，促日立即停止危險干擾。

據德國 之聲報導，日本防衛省近日連番發布中國遼寧艦 、山東艦航母編隊在西太平洋海域活動消息稱，在7日和8日，日本自衛隊P-3C反潛巡邏機被山東艦的殲15艦載戰鬥機近距離跟蹤，雙方距離「異常接近」，「最近時僅有45米」；7日自衛隊被跟蹤約40分鐘，8日則長達80分鐘。日防衛省還發布了「中國艦載機在日本巡邏機左側飛行」照片。

此外，在8日，一架中方的戰鬥機還從日本自衛隊飛機前方約900米處橫切，當天，日本內閣官房長官林芳正也出面表示，「希望中方防止類似事件再次發生」。

據共同社報導，日本防衛省負責人吉田圭秀12日表示，日方認為中國艦機接近日本飛機是「故意的」，將實施更嚴格的警戒監視。日本防衛省並稱，「異常接近可能會引發偶發衝突」，已向中方表達「嚴重關切」。

類似事件上次通報是在2014年5月和6月。當時，中國蘇27戰機在東海靠近日本軍機，最近時為30米。日本當時召見中國大使，雙方則互相指責。

對此，中國外交部昨譴責「日本艦機對中國正常軍事活動進行抵近偵察，是造成海空安全風險的根源」，「敦促日方停止此類危險行為」。中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

直新聞分析指出，中國航母此次「出島鏈」演訓合理合法，日本艦機跟蹤監視在先，中方艦載機伴飛在後，日本方面卻抓著事件的局部進行斷章取義，倒打一耙，日本「破防」了的原因，是其自今年5月底以來就一直密切關注中國航母動向，先後派出多批次艦機出海對中國航母編隊進行「狗皮膏藥」式跟蹤監視，卻藉機炒作成自己是「受害者 」，這是「以小人之心度君子之腹」。

另一個細節耐人尋味，報導稱，日本防衛省對外公布的「空對空拍攝取證」照片顯示，伴飛日本軍機的中國海軍艦載機航空兵部隊殲15戰機掛載了多枚實彈。無論是翼下的紅外格鬥彈「霹靂-8」，還是機腹掛載的中距離空空導彈「霹靂12」，都凸顯了艦載機拱衛母艦，驅離外軍抵近偵察的堅定決心與強大能力。