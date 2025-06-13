「中國有華為罩著」 黃仁勳促美撤除晶片銷售禁令

因應美國禁令，北京大力扶植華為和其他國內企業。(路透)

Nvidia(輝達)執行長黃仁勳 12日接受CNBC專訪時表示，若美國持續對中國AI 晶片施加出口限制，那麼中國科技巨人華為 必定會善用自己在這個世界第二大經濟體的優勢地位。由於美國嚴格限制銷售晶片至中國後，Nvidia將把中國市場排除在公司營收和獲利預測之外。

黃仁勳在巴黎Viva科技會議場邊對CNBC說：「我們（美國）的技術比他們（中國）領先一代。」但他警告：「如果美國不想參與中國（市場），中國自有華為罩著，其他人都有華為罩著。」意指華為將供應中國和其他市場所需。

美中甫結束在倫敦的經貿磋商會議，即便雙方達成框架協議，華府仍未鬆綁Nvidia H20晶片與更先進領域的產品與技術銷陸。業界解讀，黃仁勳上述談話，有再次喊話川普政府解除H20銷中禁令的味道。

因應美國禁令，北京大力扶植華為和其他國內企業，設法打造自己的AI晶片生態系，以因應美國出口管制阻撓陸企購得用於發展AI的先進半導體。

黃仁勳強調，務必讓世界各地的開發者依據美國，而非中國的技術堆疊打造AI應用。他說：「如果我們想讓美國的技術堆疊在世界各地勝出，那麼，放棄占世界50%的AI研究員，就很不明智...假如所有的AI開發者都在中國，我認為中國堆疊會勝出。所以，我們真的必須留意短期行動可能不經意造成長期的後果。」

黃仁勳認為，向川普政府告知輝達技術特性和半導體產業的相互競爭關係，並非他的職責。他表示，川普「知道自己在做什麼，他有一套行動計畫，我信任他，我們也會盡可能支持他」。

另外，在美國嚴格限制銷售晶片至中國後，Nvidia將把中國市場排除在公司營收和獲利預測之外。黃仁勳表示：「我已經告訴我們的所有投資人及股東，未來我們的預測不會納入中國市場。」

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