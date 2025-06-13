中留一手？稀土鬆綁設6個月效期 商務部：加強出口審批

包頭稀土博物館裡的一塊稀土礦石。(新華社)

在美中達成鬆綁稀土 出口管制共識後，中方據傳將對美國汽車製造商和製造業者的稀土出口許可證設下六個月期限，審批時也要求企業提供詳細生產資料、客戶名單與最終用途等敏感商業資訊，凸顯中方持續保留稀土出口管制彈性，在未來貿易緊張升溫時擁有更多籌碼，顯示貿易戰並未真的停火，美國產業仍面臨不確定性。

中國商務部 12日表示，已依法批准一定數量稀土出口合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。

商務部新聞發言人何亞東表示，中國作為負責任大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規審查稀土相關物項出口許可申請。中方願就此進一步加強與相關國家的出口管制溝通對話，促進便利合規貿易。

華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，中方在與美方代表於倫敦會談期間，同意在雙方共識獲得領袖同意後，立刻開始批准美國企業稀土許可證申請，預料將主要涉及用於電動車、風力渦輪機、消費電子及軍事設備等領域的稀土礦產。

知情人士表示，作為交換條件，美方願意放寬對乙烷、噴射機引擎與相關零組件等部分產品出口管制，但並未撤回意在阻止中方取得先進晶片技術的相關措施，目前這項框架細節仍在研擬。

不過，知情人士說，北京將對發放給美企的許可證設定六個月效期，因北京當局希望持續掌控對關鍵稀土礦產的主導權，在未來談判中握有寶貴籌碼。

英國金融時報（FT）也引述多家西方企業的說法報導，北京在審批稀土與磁鐵礦產出口許可證時，會要求企業提交敏感商業資訊，包括詳細生產資料、客戶名單與最終用途等，引發企業疑慮。

義大利B&C Speakers供應鏈總監普雷提希（Andrea Pratesi）透露，「他們真的要求很多東西」，若不提供，申請許可文件會被擱置。英國Magnet Applications產品經理史瓦洛（Matthew Swallow）也說，4月申請出口許可時，多次因「缺乏終端用戶證明」被駁回，「我們現在提供磁鐵生產過程的照片、最終用途詳細說明，以及終端用戶資訊等」。

而且，北京當局索求的資訊有時比公布的指導方針還多，一名出口管制律師表示，中國常要求提供終端用戶的「生產營運和工藝流程」等資訊。

中國歐盟 商會主席彥辭（Jens Eskelund）指出，審核所需的細節程度讓某些敏感產業的企業難以遵循，甚至難以申請出口許可。他指出：「有些申請需列出用途細節，引發侵犯智慧財產權的疑慮。」

另外，歐洲最大的工業協會、德國機械設備製造業聯合會表示「稀土到不了會員手中」，首席執行官布羅德曼（Thilo Brodtmann）呼籲歐盟通過談判解決封鎖問題，但也強調需要在中長期內找到其他的供應商。

此外，路透報導，中國支持的地方武裝團體正在保護緬甸東部撣邦的新稀土礦場，且日夜開採，凸顯中方持續採取行動，鞏固對稀土市場掌控權。