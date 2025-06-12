我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美掃蕩移民副作用：消費力達2兆美元的拉丁裔市場瞬間縮水

美中倫敦會談 經濟學人：無力擊敗對手仍互相依賴

護國神山擋不住？中國研發電戰兵棋系統 高細節模擬「電磁脈衝擾台」

編譯周辰陽／即時報導
圖為解放軍空警-500電戰機示意圖。(國防部提供)
圖為解放軍空警-500電戰機示意圖。(國防部提供)

香港南華早報12日報導，中國的科學家針對台灣與周邊海域開發一套電戰兵棋系統，超高細節模擬涵蓋了數千個地表元素的廣闊戰場，而且整套系統僅需一台普通的筆電即可順利運行。

報導引述模擬內容：解放軍部署於台灣西南部的行動電戰平台啟動發射器，強烈脈衝打破原本的電磁靜默，最初被台灣的中央山脈所阻擋，使得東部主要軍事基地初期未受到影響。

然而，隨著脈衝干擾訊號逐步穿越複雜的地形環境，沿著山坡如鏡面般反射，並在崎嶇的地面上發散，最終越過山峰，覆蓋全島及其周邊海域。台灣東部部分區域的訊號強度可與西部相當，甚至遠在北部的台北也能偵測到干擾，僅部分受地形屏蔽的山谷仍維持訊號死角，顯示為解放軍需特別留意的潛在藏匿地點。

整場兵棋推演場景在超高細節模擬中進行，首度涵蓋橫跨台灣及周邊海域的廣闊戰場，並以奈秒級（nanosecond-level）的精度，對複雜地形進行建模。

此次模擬由四川成都電子科技大學的邵士海教授領導團隊所打造的電磁戰場模擬器創建，該團隊在《電子與信息學報》3月刊登的經同儕審核論文中寫道：「該方法在保證精度與高延遲解析度的前提下，顯著提升計算速度」，該方法「滿足大規模戰場環境中通道建模的計算要求。」

因為計算資源需求極高，這類高保真度模擬往往只能在小型室內環境中進行，傳統的射線追蹤與電磁散射方法在面對複雜場景時效率低下，導致經常錯過關鍵的戰場時機窗口。

根據論文，邵士海團隊使用「迭代時域輻射度算法」解決這個問題，這項創新技術將計算時間縮短十到百倍，且精度絲毫不受影響。

與頻域法等傳統方法不同，即使在大規模地形中，迭代時域輻射度算法也能保持精度，甚至能在不具備高階繪圖硬體的普通筆電上順利運行。

研究人員補充指出，這項技術對裝備測試與作戰演練的實用性至關重要，因為中美正競相開發此類能力。他們寫道：「在大規模戰場環境中，對電磁頻譜戰裝備進行測試、訓練和演習，事實證明後勤方面要求很高，而且成本高昂。」

研究團隊進一步指出，「為了解決這個問題，美國國防部啟動了數位射頻戰場模擬器（DRBE）計畫，旨在建立一個大規模的數位電磁環境。」

根據美國國防高等研究計劃署（DARPA）說法，DRBE計畫旨在「創建全球大規模的虛擬射頻（RF）環境，用於開發、訓練和測試先進的頻系統，例如雷達和電戰系統。」根據DARPA官網資訊，該模擬器經歷6年仍在開發中。

由四川成都電子科技大學開發的電戰兵棋模擬系統顯示，單一發射器的電磁脈衝最終幾乎可...
由四川成都電子科技大學開發的電戰兵棋模擬系統顯示，單一發射器的電磁脈衝最終幾乎可以覆蓋整個台灣，達到干擾通訊的目的。（取材自南華早報／成都電子科技大學）

解放軍 國防部 香港

上一則

申請稀土出口許可 企業曝：中國要求提供敏感商業資訊

延伸閱讀

台海兵推／「中共組」 離島當中繼不直接攻台

台海兵推／「中共組」 離島當中繼不直接攻台
台海兵推／「台灣組」 絕不啟戰守衛本島優先

台海兵推／「台灣組」 絕不啟戰守衛本島優先
台海兵推 「敵人要的 絕對不給」台不貿然開第一槍

台海兵推 「敵人要的 絕對不給」台不貿然開第一槍
川習通話後 解放軍機艦騷擾台灣 國防部嚴正譴責

川習通話後 解放軍機艦騷擾台灣 國防部嚴正譴責

熱門新聞

「九天」無人機預計月底完成首飛任務，法國媒體稱其為「沉默的巨人」。圖為「九天」在2024年中國國際航空航天博覽會上亮相。（中新社資料照片）

無人航空母機九天月底首飛 「蜂群戰術」瞬間釋放百架無人機

2025-06-03 21:17
中國國家主席習近平6月4日在北京中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

2025-06-10 09:22
劉文超。（取材自浙江省科學技術廳官方微信號）

1年出差近200天…西子電梯總裁墜樓亡 網熱議背後原因

2025-06-06 10:13
網傳北京三中院法官白彬照片。（取材自X平台）

北京法官捲走上億潛逃日本 因女友炫富被舉報

2025-06-06 07:30
「CC寶玉玉」曾被稱為「B站巨乳天花板」。（視頻截圖）

巨乳網紅吃播「不慎」露點 帳號遭封鎖網民反應兩極

2025-06-08 10:30
示意圖。（本報系資料照片）

夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

2025-06-07 08:30

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照
曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧

曾拿金掃帚獎… 岳雲鵬「長安的荔枝」演技開掛 網喊：改行吧