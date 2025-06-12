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「意外」產品…中戰略出口管制清單 宇航員頭盔面窗在列

中國新聞組／北京12日電
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為了增加貿易談判籌碼，北京近年頻頻將一些戰略產品列入出口管制清單。法媒發現，除世人高度關注的稀土，宇航員頭盔面窗、軟件算法甚至超高分子量聚乙烯纖維，都赫然在列。這種機制使北京可以在它認為合適的時候，尤其是在其選擇的目的地方面，收緊螺絲。

法廣網引述論壇報指出，北京這種保護主義策略遠非新鮮事。十年來，中國不斷要求對某些其認為具有戰略意義的產品出口實行許可證制度。出口的中國企業需要提出申請，並註明客戶名稱和產品的未來用途。

以下是受此系統約束其中一些甚至超出預期的產品，包括了宇航員頭盔面窗、軟件和技術、超高分子量聚乙烯纖維、民用無人機及乙酰氨基酚、布洛芬…等藥品。

以宇航員頭盔面窗為例，設計一套宇航服需要幾十年的時間。設計一個讓宇航員能夠看到外界、同時又受到保護的航天面窗，則更為複雜。頭盔的觀察窗是熱屏障，還必須防止輻射和射線，同時讓部分光線通過。它通常由聚碳酸酯製成，然後經過紫外線處理，並帶有一個帽檐，以限制微隕石的撞擊。根據最近的估計，一套美國宇航服的成本為1.5億美元。

在軟件和技術上，2024年7月，北京發布了一份產品清單，這些產品在出口前需要獲得許可證。其中包括：與航空航天結構部件和發動機製造相關的軟件，以及用於燃氣渦輪發動機設計的軟件。

報導指出，超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維也被列入限制，它主要用於繩索市場，為漁業、帆船、攀岩或滑翔傘裝備，但UHMWPE的耐用性使其具有出色的防彈性能。

民用無人機曾長期被認為是無害且僅用於娛樂的產品，但在軍用無人機受到特定許可證的限制後，所有出口無人機的企業都必須獲得許可證才能將其產品銷往國際市場。在烏克蘭戰爭中，小型民用無人機的巨大潛力也被揭示。

無人機 烏克蘭 稀土

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