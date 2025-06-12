吸引旅客消費…中國「240小時過境免簽」適用範圍增至55國

中國240小時過境免簽政策適用國家增至55國。（自新華社）

中國國家移民 管理局12日發布公告，自2025年6月12日起，印尼 公民可適用240小時過境免簽政策便捷訪陸，中國240小時過境免簽政策適用國家增至55國。

規定指出，印尼、俄羅斯 、英國等55國人員持有效國際旅行證件和確定日期及座位的聯程客票，從中國過境前往第三國或地區，可從北京、上海等24個省（區、市）60個開放口岸中的任一口岸免簽入境，並在規定區域停留活動不超過10天。

停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等活動，工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動仍應辦妥簽證。

中國240小時過境免簽政策主要目的，是為了吸引境外旅客赴陸旅遊消費。中國國家移民管理局在去年底實施數項免簽政策放寬的調整，包括延長停留時間、增加適用口岸、擴大停留活動區域等。目前適用國家包括亞洲7國、大洋洲2國、美洲6國和歐洲40國。

中國國家移民管理局發布數據顯示，2024年，中國全國移民管理機構累計查驗出入境外國人6488.2萬人次，上升82.9%。2025年第1季度達1743.7萬人次，上升33.4%。