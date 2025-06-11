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美中談判媒體守到深夜 李成鋼說明：雙方已達成「框架」

記者廖士鋒／綜合報導
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中國商務部貿易談判代表李成鋼當地時間10日將近半夜12時，向媒體介紹談判情況。（圖／截自CGTN Europe直播）
中國商務部貿易談判代表李成鋼當地時間10日將近半夜12時，向媒體介紹談判情況。（圖／截自CGTN Europe直播）

美國與中國在倫敦的經貿談判，中國商務部國際貿易談判代表李成鋼在當地時間10日將近凌晨12時向媒體表示，雙方原則已達成「框架」；早前美國總統川普白宮透露，目前從倫敦收到的都是好消息，但同時也稱「中國不容易對付」。中國官媒人民日報發表評論指，只有拆除人為設置的「鐵柵欄」，暢通經貿合作的「雙向道」，才能推動中美經貿關係穩定健康發展。

10日大批媒體在會場外從白天守到深夜，期間一度傳出談判結束，不過其後又傳出繼續，中國官媒中國環球電視網歐洲頻道（CGTN Europe），10日深夜一度報導稱，美中雙方已在倫敦結束貿易談判，但隨後刪除報導，對於談判是否結束一度相當混亂。

根據CGTN Europe的直播，當地時間10日近午夜，中國正部長級的商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼步出會場，向媒體說明情況。

李成鋼出場後先詢問中國媒體在哪、國際媒體在哪，其後站在「中間」，並表示，感謝中外媒體對這次會談的關注，他指出現在是晚上11時多了，他感謝英國政府對這次會談給予的支持與便利。

李成鋼強調，「就在你們（媒體）在外面很辛苦等候的時候，中美兩國團隊在大樓裡面也很辛苦工作」，他指出，在過去兩天時間裡面，中美雙方團隊進行很深入交流，我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的，雙方原則上就落實兩國元首6月5號通話共識以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況、及原則達成的落實框架，向各自領導人匯報，「我們希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。」

這場談判於9日開始；綜合路透、彭博等媒體報導，川普在當地時間9日表示，「我（目前）收到的都是好消息。」他並稱，「我們和中國的關係很好。（但）中國不容易對付」，川普未透露具體談判內容。被問及是否會解除出口管制時，川普則表示，「我們拭目以待。」

中方也對磋商內容保持緘默，僅有官媒刊發相關評論文章。人民日報刊發署名「鐘聲」（意為「中國的聲音」）的評論文章稱，中美各界以及國際社會期待雙方落實好兩國元首通話共識，為兩國各自發展和全球經濟復甦增添確定性、穩定性。「我們相信，通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案。」

評論稱，只有拆除人為設置的「鐵柵欄」，暢通經貿合作的「雙向道」，才能推動中美經貿關係穩定健康發展，並表示「我們相信，通過平等協商和務實合作，中美能夠找到互利共贏的解決方案」，似乎也預示了這次談判的結果。

中國官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」則對這次美方貿易談判成員的分工進行解讀，認為財政部負責宏觀經濟和金融問題，是川普政府關稅戰略執行的關鍵人物，商務部聚焦產業，貿易代表辦公室（USTR）則主打談判技術條款。「玉淵譚天」分析，盧特尼克加入談判，意味著中方有權繼續就美方實施的出口管制這一問題提意見、要解釋、要回應。

美中經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為中國方面為國務院副...
美中經貿磋商機制首次會議在英國倫敦登場，雙方在會談前合照。圖為中國方面為國務院副總理何立峰（右三）、商務部長王文濤（右二）、商務部貿易談判代表李成鋼（右一）；美方人員為財政部長貝森特（左三）、商務部長盧特尼克（左二）、貿易代表葛里爾（左一）。（新華社）

川普 商務部 白宮

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