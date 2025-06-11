獨生女露面了…習家宴款待白俄總統 俄媒：習明澤陪同出席

中國國家主席習近平（右三）6月4日選在中南海會見白俄羅斯總統盧卡申科（左三），一度引發外界若干揣測。(路透)

白俄羅斯 總統盧卡申科本月2日至4日訪問中國，中國國家主席習近平 6月4日上午在中南海會見盧卡申科。白俄羅斯第一副總理斯諾普科夫透露，在習近平為盧卡申科安排的家庭晚宴中，習近平與彭麗媛的獨生女習明澤也陪同出席。

白俄羅斯國家通訊社（白通社）9日報導，斯諾普科夫在白俄羅斯電視台節目中分享盧卡申科與習近平日前會晤的細節。斯諾普科夫特別引用習近平在會晤非公開部分所說的話：「我的朋友，您和我關係特殊，所以今天我們將舉行一次家庭晚宴。歷史上，我的女兒將第一次以這樣的方式與一位外國領導人共進晚餐。」

網上訊息顯示，習明澤1992年6月25日出生，現年33歲。據悉，習明澤曾於2010年5月至2014年以化名前往美國哈佛大學就讀。過去網上多次流傳聲稱是習明澤的相片，但均無法證實其真實性。

在首次陪同習近平出席為盧卡申科安排的家宴後，習明澤未來會否扮演更多角色也受到關注。白通社指出，除習明澤，習近平的夫人彭麗媛也在場。

據新華社報導，習近平6月4日在中南海會見盧卡申科時表示，中國和白俄羅斯是真朋友、好夥伴。雙方一直以誠相待、以信相交。兩國傳統友好歷久彌堅，政治互信牢不可破，各領域合作全面推進。

習近平強調，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中白關係，願同白方一道，推動兩國關係和互利合作行穩致遠。雙方要進一步加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內協調和配合，共同反對霸權霸道霸凌，捍衛國際公平正義。

在6月4日會見盧卡申科前，習近平曾長達兩周未公開露面。而習近平當天選在中南海，而非釣魚台 國賓館或人民大會堂會見盧卡申科，也一度引發外界若干揣測。

白通社6月4日發自北京的報導稱，「此次會晤首次在中國領導人的官邸—中南海舉行。這體現了兩國元首之間的特殊情誼和友誼。」

盧卡申科並告訴白俄羅斯媒體，「這是一次小圈子裡的家庭聚會。既不是正式的，也不是工作上的，而是家庭聚會。」

官方媒體報導顯示，2023年3月1日，習近平在人民大會堂與對華進行國事訪問的盧卡申科舉行會談，之後在人民大會堂金色大廳為盧卡申科舉行歡迎宴會。2023年12月4日，習近平則是在釣魚台國賓館會見盧卡申科。

根據白通社發布的相片顯示，習近平會見盧卡申科的地點應是中南海豐澤園的純一齋。白通社報導，習近平告訴盧卡申科：「我的辦公室就在隔壁。這是我第一次在這裡接待您。」這顯示習近平可能已遷至豐澤園內辦公。

習近平6月6日在中南海接受班禪額爾德尼．確吉傑布拜見，從新聞畫面來看，地點也是在純一齋。

2014年11月11日，習近平曾在中南海瀛台會見時任美國總統歐巴馬。歐巴馬當時問習在哪裡辦公？習指著身後說：「在那裡辦公。」外界因此推斷，習近平日常居住和辦公地點應該在瀛台。

2024年5月16日，習近平與到訪的普亭在北京人民大會堂舉行會談。新華社報導，5月16日晚，習近平又在中南海與普亭舉行小範圍會晤。報導稱，「孟夏時節的中南海，清風徐徐，水光瀲灩。習近平在瀛台橋前迎接普京（普亭）。」顯示習近平當時的辦公地點仍在瀛台。