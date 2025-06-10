何立峰赴英磋商 新華社先嗆：中美貿易不平衡是偽命題
中國國務院副總理何立峰9日與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為「中美貿易『不平衡』是個偽命題」的評論文章，指美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在。其後，新華社更稱外界應將更多精力投入到「理解和適應」中國的稀土治理新規。
北京時間6月5日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統川普通電話，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。
外界普遍認為，日內瓦會談後，美國在對中國實施芯片等領域的制裁、中國審批出口輸美稀土的進度等，都成為此次會談的焦點，亦體現了雙方推動問題解決的意願和期待。
新華社評論文章指出，在對華貿易問題上，美方所謂中美貿易不平衡成為其加徵關稅的主要藉口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。
文章稱，指隨著美方將經貿問題泛安全化，近年來不斷推出各類經貿限制政策和措施，限制範圍持續擴大，制裁力度不斷加強。美國貿易逆差擴大是美方政策導致的必然結果。
文章還強調，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇，不符合市場規則和開放大勢，不符合中美兩國和兩國人民的根本利益。中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。
其後，新華社發布「行全球慣例，盡大國之責—中國規範稀土出口合理合法」為題的文章宣稱，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，「並非『針對特定國家的壁壘』，而是確實履行國際防擴散義務，是以非歧視性原則堅持維護世界和平與地區穩定的『負責任之舉』」。況且，中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」，是「促進便利合規貿易」，而非切斷正常商業往來。
環球時報引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，中美在倫敦的經貿磋商首次會議，是兩國元首通話直接推動，讓今後中美經貿磋商更具有穩定性和機制性。
外交學院教授李海東也認為，此次磋商是為落實中美元首通話共識，目的在以持續談判逐漸緩解中美在經貿領域一系列問題。這表明中美關係在經貿等方面經歷較大波折後，有對話協調、穩定雙邊關係的共同需求。
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