何立峰赴英磋商 新華社先嗆：中美貿易不平衡是偽命題

當地時間6月8日，中英國務院副總理何立峰訪問英國期間在倫敦會見英國財政大臣里夫斯，就中英經濟財金合作和雙方共同關心的問題深入交換意見。（ 新華社）

中國國務院 副總理何立峰9日與美方在倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。官媒新華社發表題為「中美貿易『不平衡』是個偽命題」的評論文章，指美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在。其後，新華社更稱外界應將更多精力投入到「理解和適應」中國的稀土 治理新規。

北京時間6月5日晚，中國國家主席習近平應約同美國總統川普通電話，兩國元首同意雙方團隊繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。

外界普遍認為，日內瓦會談後，美國在對中國實施芯片等領域的制裁、中國審批出口輸美稀土的進度等，都成為此次會談的焦點，亦體現了雙方推動問題解決的意願和期待。

新華社評論文章指出，在對華貿易問題上，美方所謂中美貿易不平衡成為其加徵關稅的主要藉口，但事實上，美方將經貿問題泛安全化才是癥結所在，這一思維若不調整將成為各方合作共贏的最大障礙。

文章稱，指隨著美方將經貿問題泛安全化，近年來不斷推出各類經貿限制政策和措施，限制範圍持續擴大，制裁力度不斷加強。美國貿易逆差擴大是美方政策導致的必然結果。

文章還強調，將經貿問題政治化、工具化、武器化、泛安全化，迫使企業選邊站隊，作出違背經濟規律的選擇，不符合市場規則和開放大勢，不符合中美兩國和兩國人民的根本利益。中美合則兩利、鬥則俱傷，中美經貿合作是互利共贏的必然選擇。

其後，新華社發布「行全球慣例，盡大國之責—中國規範稀土出口合理合法」為題的文章宣稱，中國依法對稀土相關物項實施出口管制，「並非『針對特定國家的壁壘』，而是確實履行國際防擴散義務，是以非歧視 性原則堅持維護世界和平與地區穩定的『負責任之舉』」。況且，中國的目標是「規範出口」而非「禁止出口」，是「促進便利合規貿易」，而非切斷正常商業往來。

環球時報引述復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，中美在倫敦的經貿磋商首次會議，是兩國元首通話直接推動，讓今後中美經貿磋商更具有穩定性和機制性。

外交學院教授李海東也認為，此次磋商是為落實中美元首通話共識，目的在以持續談判逐漸緩解中美在經貿領域一系列問題。這表明中美關係在經貿等方面經歷較大波折後，有對話協調、穩定雙邊關係的共同需求。