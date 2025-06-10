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紐時：習近平想排除干擾 藉通話要川普「管住鷹派」

國際中心／綜合報導
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美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會會面。（路透）
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會會面。（路透）

近幾周以來白宮一直公開推動美中領導人直接對話，中國國家主席習近平5日晚間終於應約與美國總統川普通話。紐約時報報導，分析家表示，隨著美國透過科技等限制措施加強對中施壓，中方可能擔憂川普政府對中鷹派破壞5月的日內瓦貿易談判，所以中方作出某種讓步同意川習通話。

據新華社，習近平在通話中表示，「校正中美關係這艘大船的航向，需要我們把好舵、定好向，尤其是排除各種干擾甚至破壞，這尤為重要」，習近平要求美國撤銷對中國的消極舉措，兩國元首同意雙方繼續落實日內瓦會談的共識，盡快舉行新一輪會談。

紐時引述華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示，中國認為可以利用「最高領導人外交」這個機會向川普直接傳遞訊息，就是「管住你的鷹派，責任在最高領導人身上。如果你想要一段良好的關係，就不要讓你的內閣成員或團隊肆意推動那些瘋狂想法」。

上海復旦大學國際問題研究院長吳心伯表示，自5月美中在日內瓦達成貿易協議以來，川普政府內部不同成員都在推動自己的議程，例如商務部推出出口管制措施，國務院表示會「大力撤銷」中國學生簽證

對於習近平在通話中強調，兩國領導人要「排除各種干擾甚至破壞」，吳心伯表示，這反映中國認為「必須在領導人層面進行溝通，以遏制中美關係迅速惡化的勢頭」。

報導說，中國一直拒絕川普提出與習近平直接接觸建議，習近平願與川普通話，可能是為了給中國政府爭取更多時間，為長期鬥爭做準備。在某種程度上，中國可以視此次通話為一次勝利，川普似乎軟化了美國政府對中國學生簽證的立場，表示歡迎中國留學生到美國。

川普 習近平 學生簽證

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