習近平高調悼念前軍委副主席許其亮 意在敲打軍老虎？

中央軍委前副主席許其亮，證實因病2日在北京逝世。(新華社)

已故前中共 中央軍委副主席許其亮追悼會昨在北京舉行，國家主席習近平 率全體常委致哀，備極哀榮，官媒也高度評價其生平，稱其「始終與黨中央高度一致，經受住了各種大風大浪的考驗」。外媒分析，時值習近平推動軍中反腐、多位高級將領遭整肅，習近平高調哀悼許其亮，似意在藉此警示軍方高層必須「絕對忠誠」，並鞏固其領導地位。

中共第18屆、19屆中央政治局委員，中央軍委原副主席許其亮2日傳於北京逝世，據新華網報導，許其亮遺體昨在北京八寶山革命公墓火化，習近平等中共高層皆出席送別，現場「堂莊嚴肅穆，哀樂低回」，許其亮遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中共黨旗。7名常委習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希向許其亮遺體三鞠躬。

許其亮因病在北京逝世，享年75歲。外界對其死因眾說紛紜。港媒引述知情人士稱是在早起跑步時突發心肌梗塞亡，網上有傳言指許其亮可能因擔憂軍方整頓波及自身而「嚇死」，但這些言論難獲證實。

官方發布的許其亮生平對其評價頗高，稱其「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，在習近平領導下做了「許多卓有成效的工作」，包括「堅定不移推進正風肅紀反腐，大力糾治和平積弊」。2017年10月續任政治局委員及軍委副主席後，協助習近平推動構建新的軍事戰略體系和布局。2023年3月退休後，仍「堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導」，「堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

內文強調，許其亮「始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致」，且貫徹「軍委主席負責制」，以堅定政治立場和高度政治敏銳性，「經受住了各種大風大浪的考驗」。

法廣分析，在中國軍界高級將領接連遭整肅背景下，中共高規格且高調追悼許其亮，顯得不尋常，而許其亮還是習近平反腐以來為數不多的安全落地的高級將領之一。新華社的「大風大浪」評價似在暗示中共20大後中共黨內、軍內愈來愈險惡的內鬥。