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中法外長通話協商解決貿易分歧 王毅：共同堅持多邊主義

記者黃國樑／北京8日電
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中國外交部長王毅6月6日與法外長巴霍（左）通話。圖為兩人今年3月在北京舉行會談。（路透）
中國外交部長王毅6月6日與法外長巴霍（左）通話。圖為兩人今年3月在北京舉行會談。（路透）

據中國外交部網站消息，中國外交部長王毅6日應約與法國外交部長巴霍通電話，雙方都說要透過協商解決貿易問題。王毅強調，中法應該共同堅持多邊主義，維護自由貿易；盼法國堅定正確立場，反對北約插手亞太事務。

王毅表示，習近平主席與馬克宏總統最近舉行通話，就中法加強戰略協作達成重要共識。雙方應籌備下階段各層級交往，並歡迎法方派高階代表出席上海2025世界人工智慧大會。雙方已透過對話協商達成解決經貿問題共識，也應加強人文教育交流，推動中法全面戰略夥伴關係和中歐關係健康發展。

王毅說，中法都具有獨立自主傳統，應增強戰略互信，尊重彼此核心利益。台灣問題是中國內政，事關中國國家主權和領土完整，與烏克蘭問題有本質差異。中方重視法方奉行一個中國政策的承諾，相信法方會將這項承諾落實。希望法方堅持正確立場，反對北約插手亞太事務。

王毅也強調，中法應共同堅持多邊主義，維護自由貿易，反對單邊霸凌行徑。

巴霍歡迎中國國家副主席韓正赴法出席聯合國海洋大會，表示今日世界不確定性增多，法中關係重要性更為凸顯。

他說，法方始終視中方為朋友夥伴，堅定奉行一個中國政策，期待同中方保持高層交往，密切戰略溝通。雙方加強人文交流，將發出強烈的開放訊號，在當前具有重要意義。法方反對打貿易戰、關稅戰，願繼續透過磋商妥善解決經貿摩擦問題。

雙方也就烏克蘭、巴以、伊朗核等問題交換了意見。

王毅在今年3月27日曾在北京與巴霍舉行會談。王毅當時表示，中歐合作大於競爭，共識大於分歧，完全有條件把關係發展得更好。巴霍當時則指出，法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。

王毅 烏克蘭 北約

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