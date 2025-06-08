貿易戰擴大 路透：美商務部頒禁令 暫停對中出口核設備

路透報導，美國商務部已暫停向中國出口核設備商品的銷售許可，預料將影響中國核電運作。圖為中國今年商轉的漳州核電一號機組「華龍一號」。 （新華社）

路透6日引述四位知情人士獨家報導，美國商務部已暫停其核設備供應商西屋及艾默生，向中國出口商品的銷售許可，預料將影響核電廠零件和設備的出口。這兩家供應商皆尚未對此置評。

路透報導說，美、中貿易戰 已從關稅談判轉為壓制對方的供應鏈，近兩周有多個領域的企業銷售均因此受限，包括核設備供應商。尚不清楚美國總統川普 和中國國家主席習近平 5日的通話會否改變這類暫停措施。

該部尚未對此置評，但其發言人5月28日曾提到，該部正審查對中若干具戰略意義的出口項目。兩位消息人士表示，該部此一暫停措施涉及總值數億美元的業務。

路透無法確定該暫停措施是否與美中貿易戰有關，也不確定是否或多快會恢復原狀。該部出口許可證的效期通常為四年，包含授權數量及商品價值。

然而消息人士提到，美國近兩周就對中出口新設諸多限制措施，包括要求一家液壓液供應商需先取得許可證，才能對中出口。其他受這些新限制影響的產業，包含電子設計自動化（EDA）軟體製造商，像益華電腦。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇6日聲明，習近平在5日與川普通話時強調，既然達成共識，雙方都應遵守。5月瑞士日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行協議。

川習5日晚間通話後，中國駐美大使謝鋒表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首通話達成的重要共識，撤銷對中國實施的錯誤舉措，為中美關係重返正軌創造必要條件。

謝峰6日出席使館舉辦的一場活動時表示，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，不僅有利於兩國，也有利於世界和平與發展。

新華社發表時評指出，中美兩國元首5日直接溝通及時必要，意義深遠，為中美關係創造了重回正軌的重要契機。對美方而言，當務之急則是「實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措」。

人民日報評論文章表示，中美雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，繼續落實好日內瓦共識，盡快舉行新一輪會談。文章並特別強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。