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貿易戰下加大戰略儲備 中澳合資鐵礦投產

記者陳湘瑾／北京8日電
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國際礦業公司力拓集團首席執行官石道成（左二）與中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明（右二）6日在澳洲西坡項目的現場，為即將正式投產的合資鐵礦石項目揭牌。（取材自界面新聞）
國際礦業公司力拓集團首席執行官石道成（左二）與中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明（右二）6日在澳洲西坡項目的現場，為即將正式投產的合資鐵礦石項目揭牌。（取材自界面新聞）

在美國川普政府宣布將鋼鐵關稅提高至50％之際，加大戰略礦產儲備成為各國當務之急。國際礦業公司力拓集團與中國寶武鋼鐵集團近日在澳洲皮爾布拉開啟新的合資鐵礦石項目，中國寶武將能透過這次合作鎖定低成本的優質鐵礦石資源，以此保證原料供應和品質的穩定。

據界面新聞，力拓集團首席執行官石道成與中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明，6日在澳洲西坡項目的現場，為即將正式投產的合資鐵礦石項目揭牌，設計年產能為2500萬噸。

力拓是全球最大鐵礦石生產商，中國寶武是全球最大鋼鐵生產商。2019年起，中國寶武就成為了力拓的最大客戶，中國寶武鋼材生產所需的鐵礦石相當部分來自力拓。

力拓與中國寶武在2022年簽署組建西坡項目合資公司的協議，力拓持股54%、中國寶武持股46%。過去兩年，雙方共同組建的合資公司為破碎機、傳送系統等基礎設施投入20億美元。

西坡項目所在的皮爾布拉盛產高品質鐵礦石，是力拓和另一家礦業巨頭必和必拓的鐵礦石主產區。此次中國寶武和力拓聯手投資西坡鐵礦項目，是雙方此前合作開發皮爾布拉東坡項目的延續。

2002年，中國寶武的前身寶鋼集團和力拓旗下企業成立合資公司寶瑞吉，共同開發東坡礦山。力拓和寶鋼集團的持股比例同樣為54%和46%。截至目前，東坡項目的鐵礦石發運量已超過2億噸。該項目仍處於開採階段，但隨著其產量逐漸降低，力拓與中國寶武在皮爾布拉合作的重心將轉向相鄰的西坡項目。

西坡出產的鐵礦石平均品位達到62%，這項指標代表鐵礦石中含鐵量百分比，數字越高代表鐵礦品質越好。而中國鐵礦資源以貧礦居多，平均品位僅為34.5%，開採成本高、競爭力弱。

報導指出，中國鐵礦石對外依存度長期保持在80%以上，主要來自於澳洲、巴西等國家。2024年，中國進口鐵礦石12.37億噸，增長4.9%，進口量創歷史新高。

上海鋼聯資訊總監徐向春分析，中國寶武透過合資鐵礦石項目，能鎖定礦山巨頭低成本的優質鐵礦石資源，以此保證原料供應和品質的穩定。此舉可以有效規避未來鐵礦石價格上漲帶來的風險，因為這部分成本可以通過從合資公司獲得分紅相抵消。

日經亞洲指出，澳洲每年從皮爾布拉運送超過9億噸鐵礦石，其中大部分都銷往中國。在西坡鐵礦建成投產之際，美國川普政府已宣布將鋼鐵關稅提高至50％，鋼鐵行業和貿易面臨的不確定性正與日俱增。

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