貿易戰下加大戰略儲備 中澳合資鐵礦投產

國際礦業公司力拓集團首席執行官石道成（左二）與中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明（右二）6日在澳洲西坡項目的現場，為即將正式投產的合資鐵礦石項目揭牌。（取材自界面新聞）

在美國川普 政府宣布將鋼鐵關稅 提高至50％之際，加大戰略礦產儲備成為各國當務之急。國際礦業公司力拓集團與中國寶武鋼鐵集團近日在澳洲 皮爾布拉開啟新的合資鐵礦石項目，中國寶武將能透過這次合作鎖定低成本的優質鐵礦石資源，以此保證原料供應和品質的穩定。

據界面新聞，力拓集團首席執行官石道成與中國寶武鋼鐵集團董事長胡望明，6日在澳洲西坡項目的現場，為即將正式投產的合資鐵礦石項目揭牌，設計年產能為2500萬噸。

力拓是全球最大鐵礦石生產商，中國寶武是全球最大鋼鐵生產商。2019年起，中國寶武就成為了力拓的最大客戶，中國寶武鋼材生產所需的鐵礦石相當部分來自力拓。

力拓與中國寶武在2022年簽署組建西坡項目合資公司的協議，力拓持股54%、中國寶武持股46%。過去兩年，雙方共同組建的合資公司為破碎機、傳送系統等基礎設施投入20億美元。

西坡項目所在的皮爾布拉盛產高品質鐵礦石，是力拓和另一家礦業巨頭必和必拓的鐵礦石主產區。此次中國寶武和力拓聯手投資西坡鐵礦項目，是雙方此前合作開發皮爾布拉東坡項目的延續。

2002年，中國寶武的前身寶鋼集團和力拓旗下企業成立合資公司寶瑞吉，共同開發東坡礦山。力拓和寶鋼集團的持股比例同樣為54%和46%。截至目前，東坡項目的鐵礦石發運量已超過2億噸。該項目仍處於開採階段，但隨著其產量逐漸降低，力拓與中國寶武在皮爾布拉合作的重心將轉向相鄰的西坡項目。

西坡出產的鐵礦石平均品位達到62%，這項指標代表鐵礦石中含鐵量百分比，數字越高代表鐵礦品質越好。而中國鐵礦資源以貧礦居多，平均品位僅為34.5%，開採成本高、競爭力弱。

報導指出，中國鐵礦石對外依存度長期保持在80%以上，主要來自於澳洲、巴西等國家。2024年，中國進口鐵礦石12.37億噸，增長4.9%，進口量創歷史新高。

上海鋼聯資訊總監徐向春分析，中國寶武透過合資鐵礦石項目，能鎖定礦山巨頭低成本的優質鐵礦石資源，以此保證原料供應和品質的穩定。此舉可以有效規避未來鐵礦石價格上漲帶來的風險，因為這部分成本可以通過從合資公司獲得分紅相抵消。

日經亞洲指出，澳洲每年從皮爾布拉運送超過9億噸鐵礦石，其中大部分都銷往中國。在西坡鐵礦建成投產之際，美國川普政府已宣布將鋼鐵關稅提高至50％，鋼鐵行業和貿易面臨的不確定性正與日俱增。