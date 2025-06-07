商會調查：多數美企沒打算撤出中國 41%不會做重大改變

調查顯示，多數在華美企不打算撤離中國市場。（中新社）

中國美國商會發表調查報告，盡管關稅 措施加劇美企在中國的營運挑戰，但多數美企沒有撤離中國市場的打算。此外，上海美國商會6日舉行成立110周年慶典，美中官員在現場言詞交鋒，該商會籲請華府 和北京對於在中國營運的美國企業提供更大的確定性。

彭博報導，中國美國商會調查報告，上月23日至28日期間對112家在中國的美企調查顯示，13%的公司表示如果關稅上漲，可能會考慮將生產轉移到其他國家，而41%的公司則表示不會做出任何重大改變。值得注意的是，即便美國對中關稅回升到先前的水平（某些進口商品的關稅曾高達145%），也沒有受訪者計畫將生產搬回美國。

這份調查指出在諸多挑戰下，多數美企沒有撤離中國市場的計畫，而是選擇本地化運營或將部分產能轉移至第三國；也沒有企業表示要將產能遷回美國。中國美國商會董事會主席柳青表示，調查顯示大多數美資企業並未放棄中國市場。

此外，路透報導，上海美國商會6日舉行成立110周年慶典，美中官員在活動中言詞針鋒相對。

美國駐上海總領事王漢。（路透）

美國駐上海總領事王漢（Scott Walker）稱，美中經濟關係處在失衡、非互惠狀態已有「太長太長時間」。他說：「我們希望美國公司在中國受到的差別待遇和報復能夠停止。」

緊接著發言的上海市人民代表大會常務委員會副主任暨上海市人民對外友好協會會長陳靖，則反駁王漢的說法。陳靖表示：「我認為總領事的看法帶有偏見、沒有事實根據，且與我們兩國元首昨晚通話的說法不符。」

陳靖資料圖。（取材自新民晚報）

兩位美中官員在商會活動上的互動，反映出在兩國貿易戰 持續悶燒下，雙邊關係依舊緊繃。上海美國商會會長鄭藝在活動場邊告訴媒體記者，許多公司都已經因為不確定因素而暫緩決策。

鄭藝說：「人們持續期待（美中）雙方提供一些更明確、更具持續性的說法，好讓企業能夠感到更安心。」他還表示：「我們對於兩國政府的首要要求，就是給我們一些確定性，好讓我們可以據此進行規畫。」