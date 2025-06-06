中祭稀土禁令致零件短缺 日本鈴木宣布Swift停產

受到中國加強管制稀土出口的影響，日本鈴木汽車公司（Suzuki）小型車暫時停產。這是首例日本汽車公司因中國的稀土禁令導致汽車暫時停產。（取材自Suzuki官網）

中國是全球最大的稀土 磁鐵出口及供應國，今年4月中國宣布對7類中重稀土及相關物項實施出口管制。受到稀土管制出口影響，日本 鈴木汽車公司（Suzuki）的小型車首先宣布暫時停產，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）也表示，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已經關閉，並警告未來可能出現更多停產。

回顧今年4月，美國總統川普對全世界祭出「對等關稅 」後，中方陸續推出反制措施，除了加徵關稅回應，也對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，要求企業出口含相關稀土金屬的磁鐵必須申請許可等。

據日本放送協會（NHK）報導，受中國加強管制稀土出口影響，日本鈴木汽車公司（Suzuki）的小型車暫時停產。這是日本汽車公司因中國的稀土禁令導致汽車暫時停產的首例。報導稱，因生產所需的零件短缺，5月26日起，鈴木位於靜岡縣相良的工廠除部分車種外，主力的小型車「Swift」生產暫停。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）亦表示，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已經關閉，並警告未來可能出現更多停產。

中國外交部發言人林劍回應稱，中方頒布的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

美中在日內瓦經貿會談後發表聯合聲明，儘管大幅降低彼此關稅，但是當中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」。

然而，此前外界就評估，中國完全取消稀土出口管制可能性不大，但可能會加快審批中重稀土出口許可的申請。