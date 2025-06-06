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推動低空經濟獲利器 中自研航空發動機獲生產許可

記者陳宥菘／綜合報導
中國自主研製的AES100航空發動機昨日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。（新華社）
中國自主研製的AES100航空發動機昨日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。（新華社）

據中國航空發動機集團消息，中國自主研製的AES100航空發動機昨日在湖南獲頒生產許可證並簽訂銷售合約，這表明AES100發動機已從設計研發階段邁入批量生產階段，為其投入市場、推動低空裝備發展奠定了基礎，並將助力中國發展低空經濟。

央視報導，航空發動機是飛機的「心臟」，渦軸發動機主要配裝各類直升機。AES100發動機是中國第一型嚴格按照國際通行適航標準自主創新研製的1千瓦級先進民用渦軸發動機，此前已在去年8月獲頒中國民航局型號合格證。此次獲頒生產許可證，意味著此型發動機工業化製造能力獲得適航批准。

報導指出，此發動機設計功率2千瓦、首翻期（開始使用至初次維修的時間）3千小時，應用先進材料和功能部件，具有安全性高、經濟性好、維護便捷、環境適應性廣等特點。可配裝5至6噸級雙發（雙引擎）直升機和3至4噸級單發直升機，「綜合性能達到國際先進水平。」也可用於傾轉旋翼機等飛行器，執行運輸、觀光、救援等任務。

低空經濟近年被中國視為新的經濟增長點，官方自去年起首次將低空產業寫入「政府工作報吿」。去年12月，中國發改委成立低空經濟發展司。

香港文匯報引述軍事專家宋忠平指出，渦軸發動機也是噴氣式發動機的一種，其研製成功並獲頒生產許可證，說明中國渦軸噴氣式發動機有新的提高。面對國外對中國進行的發動機封鎖，中國正通過自主創新，努力實現一個又一個級別航空發動機的突破。

在湖南省株洲市舉辦的AES100發動機研製工作總結會上，AES100發動機獲頒生...
在湖南省株洲市舉辦的AES100發動機研製工作總結會上，AES100發動機獲頒生產許可證。 (新華社)

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