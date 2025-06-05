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亮牌宣傳+警告…央視實拍霹靂15E生產線 公開東風5號參數

中國新聞組／北京5日電
霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（取材自央視軍事）
霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（取材自央視軍事）

中國製霹靂15E空空導彈因在5月初的印度和巴基斯坦衝突中建功一夕暴紅，中國官媒央視繼日前大肆宣傳霹靂15E性能之後，昨再於節目中，罕見曝光了霹靂15E生產線，現場實拍霹靂15E空空導彈數智化柔性生產線，已實現24小時無人自動化生產。報導並引述專家指出，霹靂15E最大攻擊距離超過145公里，是中遠程超視距空中打擊「撒手鐧」。

據「央視軍事」報導，霹靂15E空空導彈具備全天候使用、超視距發射、多目標打擊以及發射後不管等特點，可以對有人機、無人機、巡航導彈等目標進行精確打擊，最大攻擊距離超過145公里，可裝備「猛龍」、「梟龍」等戰機。

霹靂15E空空導彈目前有一條質量高且生產效率高的電子裝聯生產線，對保證導彈產能來說是非常重要的一環，這條柔性生產線可實現元器件的自動識別、安裝、爆接以及質量檢測，過程無需人工干預，且已能夠實現24小時無人自動化生產，以及12小時無人值守。

香港01報導，央視專題欄目「兵器面面觀」曾介紹，霹靂15導彈採用雙脈衝火箭發動機，與傳統方式相比，這種推進方式在導彈飛行的初段和後段均可助推加速，可創造近端、遠端兩個很強的「不可逃逸區」，增強導彈的射程和命中能力。軍事專家宋忠平強調，霹靂15E雷達末製導方式先進，哪怕面對干擾能力出眾的目標，霹靂15仍有能力鎖定、命中。

此外，央視日前也罕見公開服役44年的「東風5號」洲際彈道導彈的參數；1981年服役的「東風5號」是中國成為繼美國、蘇聯之後，第3個進行洲際導彈全程試驗並獲得成功的國家。中國軍事評論員透露，按慣例，官方公開某武器的核心參數，說明該武器已經落後，也意味著中國已擁有更先進的型號裝備，表明有能力與決心維護國家安全。

據影片披露，東風五號洲際彈道導彈的參數為：全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程12000公里，命中的精度是500米，可攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭，是中國研製的第一代洲際戰略導彈。

據網易號「商悟社」評論：中國亮出東風 - 5 這張王牌，就是要告訴全世界：中國有能力、有決心維護國家主權和領土完整。任何企圖挑戰中國底線的行為，都將付出沉重代價。

霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（取材自央視軍事）
霹靂-15E空空導彈數智化柔性生產線。（取材自央視軍事）

無人機 香港 核彈

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