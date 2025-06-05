貿戰拖累 金融時報：蘋果、阿里合造AI卡在中國審核

英國「金融時報」報導，受到貿易戰影響，美國科技巨擘蘋果與中國電商阿里巴巴在中國合作開發的人工智慧（AI ）服務，目前仍因北京監管機關審核停滯遲遲無法推出。

報導指出，兩家公司合作為中國用戶推出由阿里巴巴最新模型支援的蘋果AI系統Apple Intelligence，今年它們共同開發的多款AI產品已提交中國網路管理部門審核，但兩位知情人士表示，由於中美地緣政治不確定性加劇，產品的審核現在卡在中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦）。

儘管蘋果執行長庫克（Tim Cook）在川普 第二任期開始前努力爭取白宮支持，華盛頓和北京關係日益緊張，仍對蘋果造成了特別大的影響。

川普持續對蘋果施壓，要求該公司把生產遷回美國。上月川普威脅蘋果和三星，若是不將製造業務遷回美國，就將對其設備徵收25%的關稅。

蘋果與阿里巴巴的合作推遲之際，美中這兩個全球最大的經濟體正在就降低關稅進行談判；先前美國對中關稅已飆升至145%。

尋求在中國提供生成式AI服務的公司都須通過中央網信辦審核，迄今網信辦已批准300多個國產AI模型投入使用。

蘋果雖然找了阿里巴巴結盟以求獲得網信辦批准，但隨著中美貿易緊張升級，雙方備受矚目的合作關係仍招來了監管部門的審查。

了解蘋果與阿里巴巴合作狀況的人士表示，北京方面現在花在審查美國相關交易或合作關係的時間更長，尤其是在AI等關鍵領域。

最終這些交易或合作關係都需國務院 同意才能批准，而國務院也參與了中美貿易談判。

但這位人士說，這種耽擱的狀況隨時都可能改變，只要國務院批准，很快就會開始審查申請。