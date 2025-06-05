48國、逾2.8萬人報名 中非經博會12日湖南揭幕

根據湖南省人民政府新聞辦公室舉行的發布會消息，截至3日，已有48個非洲國家、9個國際組織、27個國內省區市和4700多家中非企業、商協會、金融機構等超2.8萬人報名參加第四屆中國—非洲經貿博覽會。

新華社報導，主題為「中非共行動、逐夢現代化」的第四屆中非經貿博覽會，將於6月12日到15日在湖南長沙舉辦。作為落實中非合作論壇經貿舉措的重要平台，本屆博覽會圍繞落實中非「十大夥伴行動」舉辦各類經貿活動30場，廣泛涵蓋中非產業鏈合作、綠色礦產、基礎設施、傳統醫藥、文化產貿、青年創新創業等主題和合作領域。

據介紹，本屆博覽會大幅提升了專業展比重，首次設立中非合作知名品牌展、非洲好物展、中非文旅展、中非中醫藥合作展等特色展區。25個非洲國家和23個國內省區市將搭建形象展位。其中，主展館6月13日至15日向公眾開放。此外，還將在長沙高橋大市場依託博覽會常設展館設立分展館，在湘潭中部國際機械園將舉辦工程機械再製造展。

本屆博覽會非洲國家舉辦活動創歷屆之最，肯亞、辛巴威、盧安達、安哥拉、奈米比亞、剛果（金）等6個非洲國家將舉辦商務交流活動。會期內，擬簽約項目199個、金額160.32億美元，對接項目295個、金額48.73億美元，發布各類成果36個。

數據顯示，前三屆博覽會各方累計簽約合作項目336個、金額達533.2億美元，《中非經貿關係報告》《中非貿易指數》等成果成功發布，彰顯了中非經貿合作蓬勃發展。