習近平電賀李在明當選南韓總統 環時籲兩國重回平衡外交

中國國家主席習近平向剛當選韓國總統的李在明致賀電。 （路透）

李在明 贏得南韓 總統大選後，中國國家主席習近平 4日致賀電表示，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。中國官媒環球時報也發表社評呼籲李在明調整尹錫悅「一邊倒」外交，重回平衡外交的傳統，處理好與包括中國在內的周邊國家的關係。

據新華社報導，習近平表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，他高度重視中韓關係發展。習並提到，當前，世界百年變局加速演進，國際和地區形勢中的不確定因素增多。

因此，習近平稱，作為全球和地區重要國家，中方願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。

中國外交部發言人林劍昨對此表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，中方高度重視中韓關係，願和韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，共同推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國和兩國人民。

環球時報社評指出，李在明在宣布勝選的幾個小時內即正式宣誓就職，除程序上的因素，也反映出一種迫切性。中國期待李在明總統「以國家利益為導向」的外交政策為中韓關係帶來積極變化。調整尹錫悅前政府的「一邊倒」外交，重回平衡外交的傳統，處理好與包括中國在內的周邊國家的關係，是李在明政府「實用外交」中不可或缺的一環。

社評稱，中國多年來保持著南韓第一大貿易夥伴國的地位，同時中國也是南韓主要的投資對象國，長期以來是最受韓企青睞的三大海外投資地之一。中韓關係發展的根本動力源於雙方的共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素的影響。中方始終奉行不干涉內政原則，從未對南韓發展與其他國家的關係說三道四，也期待韓方排除第三方干擾，堅持獨立自主的外交政策，尤其是不應以犧牲對華關係來為發展與其他國家關係鋪路。歷史已經反覆證明，這樣做對南韓有百害而無一利，也與地區國家的普遍期待背道而馳。