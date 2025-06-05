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六四北京維安升級 天橋再現看橋員 「天安門母親」被斷訊

中國新聞組／北京5日電
北京4日的維安比平常更為嚴謹，天橋再現看橋員。圖為天橋下的公安車。(中央社)
北京4日的維安比平常更為嚴謹，天橋再現看橋員。圖為天橋下的公安車。(中央社)

六四事件36周年，「天安門母親」4日在當局嚴密監控下，獲安排低調前往北京的萬安公墓祭奠，但禁止攜帶手機、相機，與外界所有通訊被切斷，這是北京當局首度在六四紀念日切斷「天安門母親」的對外通訊。另外，北京4日維安升級，天橋再現「看橋員」。

自由亞洲電台報導，知情人士表示，警方清晨安排專車護送張先玲等幾名天安門母親進入萬安公墓，向親人墓碑獻花默哀。現場遍布便衣警察監控，公墓入口提示「入內者須登記，部分區域禁止拍照」，大門和周邊有便衣巡邏，路邊禁止停車。

知情者並稱，警方前一天晚上警告參與者不得攜帶手機和相機，強調要「文明悼念」。

據報導，經多次撥打「天安門母親」發言人尤維潔、成員張先玲等人的電話，不是無人接聽就是得到「號碼不存在」的通知。即使改用其他加密通訊工具，也同樣顯示「已離線」或「無法接收信息」。

中央社報導，這是北京當局首度在六四紀念日切斷「天安門母親」成員的對外通訊。

另外，北京4日安保再度加强，天橋再現「看橋員」。報導指出，北京街頭增派警力盤查路過的民衆。天安門附近天橋、地下通道均配備安保人員，其中一處橫過長安街的地下通道入口有約十名武警及黑衣人看守。所有從天安門東地鐵站進入天安門廣場的行人，須接受證件檢查和人臉識別才能離開地鐵口，站內排起人龍；回鄉證、台胞證、外國護照等證件平日一般由警員人工檢視，但4日亦須經由機器查驗。

天安門 六四 地鐵站

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