六四事件36周年，北京地鐵天安門東站逐一查驗出站旅客證件，造成遊客大排長龍。(記者廖士鋒／攝影)

六四事件36周年，根據洩露給澳洲 廣播公司的數百頁機密文件，外界得以一窺中國的審查制度快速擴張、手段更高明、而且更難察覺，正悄無聲息地將1989年天安門 大屠殺的記憶從公眾視野中抹除。

澳洲廣播公司（ABC）報導，從業內人士獲得超過230頁審查指令，這些文件由中國社交媒體平台編製，提供多頻道網路（MCN，即網路訊息內容多管道分發服務機構、網紅經紀人公司）使用。

報導指出，這些文件指示MCN機構刪除呈現國家暴力的任何內容，並且附上文字、圖像和影片素材的彙編作為參考。參考資料中包含解放軍向平民開槍的血腥畫面，也有部分內容聲稱是學生攻擊軍人。

據報導，這些資料正由第一線內容審查員用來訓練人工智慧（AI ）工具，以便在中國網路主管機關中央網絡安全和信息化委員會辦公室指導下，對浩瀚的網路內容進行審查。

中國龐大的審查制度仰賴數以十萬計人工審核員，確保社群媒體平台遵守相關規定。還有一套有組織的審查流程來審查發文。每則貼文都會先由AI系統進行過濾，也就是所謂「機審」，其中對於任何涉及天安門事件周年紀念的內容特別敏感。

當澳洲廣播公司詢問中國開發的AI聊天機器人深度求索（DeepSeek）關於天安門大屠殺的情況時，系統回應：「這個話題超出我目前的能力範圍，我們換個話題吧。」

其中一份2022年為抖音審查員編寫的訓練手冊，直接將「坦克人」照片列為「顛覆性圖片」。

文件指出，任何類似「一人面對四輛坦克」構圖的視覺隱喻，即使只是「一根香蕉和四個蘋果排成一行」，也可能被演算法立即標記，尤其是在6月首周期間。

一旦上傳的某段影片得到迴響或符合敏感內容的特徵，就會被放入「流量池」（traffic pool）中，可能被提交進行4個等級的人工審核。

狄金大學（Deakin University）網路風險專家張耀中說，「如果審查持續存在，且愈來愈依賴AI，未來世代可能根本無法知道真相。他們看到的資料早已被過濾和美化。這會製造出一個虛假的世界—一個虛假的歷史。」