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擴免簽「朋友圈」 中推東盟簽證 商務客最長停留180天

記者謝守真／綜合報導
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中國外交部3日宣布有關「東盟簽證」內容，將為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天。圖為中國海關查驗旅客證件。（新華社資料照片）
中國外交部3日宣布有關「東盟簽證」內容，將為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天。圖為中國海關查驗旅客證件。（新華社資料照片）

中國日前在東盟(東協)—中國—海合會峰會期間，宣布對東南亞國家實施簽證便利政策。對此，中國外交部3日宣布有關「東盟簽證」的內容指出，為進一步便利地區人員跨境流動，中方面向東盟10國和東盟觀察員東帝汶推出「東盟簽證」，為符合要求的11國商務人員及其配偶和子女，審發5年多次、停留期最長為180天的相應類別的赴華簽證。

對此，中國外交部發言人林劍3日表示，近年來，中國—東盟命運共同體建設不斷推進，共建「五大家園」取得重要成果。中國和東南亞國家人員往來頻密，進一步便利人員往來是共同的心願。

林劍指出，在同新加坡、泰國、馬來西亞等國全面互免簽證和面向湄公河國家簽發「瀾湄簽證」基礎上，為進一步便利地區人員跨境流動，中方面向東盟10國和東協觀察員東帝汶推出「東盟簽證」，為符合要求的11國商務人員及其配偶、子女審發5年多次、停留期最長為180日的相應類別來華簽證。具體的簽證問題，可諮詢中國駐當地使領館。

林劍表示，6月1日起，中國的單方面免簽「朋友圈」，首次拓展到拉美和加勒比地區國家，適用單方面免簽政策來中國的國家已達43個。免簽「名單」不斷變長，彰顯中國持續推進高水平對外開放的堅定決心；便利人員往來措施不斷優化，反映出中國致力於打造開放型世界經濟的扎實行動。

林劍續稱，今年第一季，各口岸入境外國人超900萬人次，較去年同期增長逾40％；前4個月，中國新設立外商投資企業1.8萬餘家，年增12.1％，這些數字都是有力說明。

林劍稱，「今後，我們將持續優化入境政策，不斷擴大免簽國家範圍，讓更多外國朋友來中國體驗更優質的產品供給、更多元的消費場景和更便利的服務保障，以更大範圍的開放、更深層次的合作，與各國共用繁榮。」

香港文匯報報導，復旦大學中國與周邊國家關係研究中心主任趙衛華表示，從2020年開始，中國和東盟已經連續五年互為彼此最大貿易夥伴。不久前，中國－東盟自由貿易區3.0版談判達成協議，預示著中國和東盟的經貿交流將更上一層樓。此時，中國推出「東盟簽證」，正是雙方密切關係不斷發展、水到渠成的結果。

簽證 東南亞 新加坡

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