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美擬祭新令封堵中製商業無人機 大疆可能又遭殃

記者賴錦宏／綜合報導
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據稱美國正計畫禁止大陸無人機製造商在美國銷售新機型，圖為5月下旬在深圳舉行的世界無人機大會，共吸引825家中外企業參展，展示5000多款無人機產品。（新華社）
據稱美國正計畫禁止大陸無人機製造商在美國銷售新機型，圖為5月下旬在深圳舉行的世界無人機大會，共吸引825家中外企業參展，展示5000多款無人機產品。（新華社）

華盛頓郵報報導，白宮正籌備一系列與無人機相關的行政命令，可能將禁止中國無人機製造商在美國銷售新機型，預計這些命令最快將由美國總統川普於本周簽署。這將對美國消費級無人機市場產生重大影響，並加劇中美在科技與貿易領域的緊張。

美媒「Politico」率先於5月30日披露，據多位知情人士透露，草案除限制中國製無人機新產品的進口與銷售，還將推動美國聯邦政府加大對本土無人機產業的投資，並更新商用無人機合法飛行區域的相關規範，特別是在美軍基地曾發生未經授權入侵事件之後。

草案聚焦於體積較小、應用於消費與商業領域的無人機，而非軍方與情報部門所使用的大型軍用無人機。報導指出，中國製無人機在美國市場的普及程度長期以來受到國安界關注，部分政界人士甚至主張全面禁止。

該行政令草案將指示美國情報機構加快審查中國無人機龍頭企業大疆創新（DJI）與道通智能（Autel）是否構成國家安全風險，這是美國國會於2024年12月通過《國防授權法案》時授權的審查要求。

兩名熟悉該草案的消息人士指出，一旦審查結果認定這些企業構成風險，美方將對其設立新的許可條件，實際上將阻止其新產品在美國上市銷售。

長期以來，美國無人機產業無法與中國製廉價且技術成熟的產品抗衡，特別是大疆創新已佔據主導地位，從業餘玩家到專業救援與工業應用皆涵蓋在內。美方業界人士與鷹派國會議員則認為，美國無人機企業技術已有所突破，可提供中國品牌所具備的功能。

據悉，草案也包含擴大對本土製造商扶持的條文，包括促進商用無人機在「超出操作員視距」情況下的遠距離飛行能力。此外，草案亦可能強制執行美國聯邦航空管理局規定，讓鐵路、油氣設施、遊樂園等私人設施擁有上空禁飛權。軍事基地與其他安全敏感區域早已屬禁飛範圍。

報導指出，美國國防部自2018年起已禁止軍方使用中國無人機，該政策曾一度為本土廠商打開市場。但目前仍有大量地方執法單位、搜救團體與保險公司廣泛使用大疆產品。例如，其無人機被用於警務、尋人、災害損失評估等應用。

包括佛羅里達州、密西西比州與田納西州等地，已禁止向警察部門提供中國製無人機。根據2024年《國防授權法案》，若一年內未完成審查程序，大疆與道通將自動失去獲得聯邦通信委員會新款無線發射器許可的資格，意味其新產品將無法在美銷售。

知情人士強調，白宮擬議中的行政命令，旨在提前落實上述規範，而非等待既定審查時限。

白宮 田納西州 國防部

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