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孫中山長孫女 孫穗瑛103歲在美離世

中國新聞組╱北京2日電
國父孫中山長孫女孫穗瑛據報於2025年3月24日在美國去世，享壽103歲。(取材自微博)
國父孫中山長孫女孫穗瑛據報於2025年3月24日在美國去世，享壽103歲。(取材自微博)

澎湃新聞引用廣東中山日報「中山+」客戶端報導，孫中山長孫女孫穗瑛在美國去世，享嵩壽103歲。近日，家人為她在加州舉辦了追思會。他的妹妹孫穗華今年4月在加州逝世，享耆壽96歲。

報導稱，根據悼詞，孫穗瑛在3月24日離世。她於1922年1月16日出生於廣州，父親是時任廣州市長的孫科。孫穗瑛的童年沐浴在親情之中，在兩位兄長孫治平、孫治強和妹妹孫穗華及眾多表親的陪伴下幸福成長。孫治平、孫治強，以及孫穗華都已辭世。

報導提到，孫穗瑛童年因時局動盪、傷寒疫情等原因輾轉於廣州、上海之間，又因抗戰而移居重慶、香港，此後並隨任職外交官的孫科移居全球多地，第一份工作是在聯合國擔任中國代表團華人代表的秘書。

據報導，孫穗瑛與孫中山遺孀宋慶齡的感情「深厚而親密，宋慶齡更像是她的第二個母親，而不是繼祖母」。中共1949年建政後，孫穗瑛經常回中國看望宋慶齡，並陪伴宋慶齡度過人生最後時刻。孫穗瑛也是「美國宋慶齡基金會」的發起人之一。

澳門日報報導，孫穗瑛和孫穗華生前除多次回國探親，還無償捐贈大批文物，2014年孫穗瑛及其家屬把孫中山、孫家的文物887件，無償捐獻給翠亨孫中山故居紀念館；兩人並於2016年6月獲廣東省文物保護基金會評選為「2016年度廣東省文化遺產保護突出貢獻人物」；同年11月獲得廣東省「中山市榮譽市民」稱號。

台灣在2011年中華民國建國百年慶典時，曾邀請孫穗芳參加典禮，當時引起爭議，大公報曾報導，孫穗瑛與妹妹孫穗華曾寫信給時任總統馬英九，稱「有名孫穗芳者，近年在海峽兩岸高調活動，時常以孫家代言人自居。實際上彼人以及不久前去世的孫穗芬等與孫家毫無關係。」信中強調，她們的父親孫科「共二子二女」，自從孫治平、孫治強先後辭世，「先祖父的孫輩惟存我姊妹二人」。

資料記載，孫中山先生獨子孫科生命中曾有過三名女性，除了正房妻子陳淑英外，二太太蘭妮為孫科生了一個女兒，名叫孫穗芬，今年1月因車禍去世。還有一個與孫科鬧過緋聞並生育了孫穗芳的女人，名叫嚴藹娟。嚴氏曾以孫科秘書的身分陪伴了孫科四年，兩人分手後，曾因撫養費問題鬧得滿城風雨。

大學時代的孫穗瑛。(取材自澎湃新聞／「中山+」客戶端)
大學時代的孫穗瑛。(取材自澎湃新聞／「中山+」客戶端)

加州 中華民國 馬英九

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